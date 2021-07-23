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Актуально Выпускник Академии ФСБ: что известно о новом главе СВР Литвиненко

Новый глава Службы внешней разведки

Источник: Официальное представительство президента Украины

Президент Зеленский освободил от должности главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка. На его место сразу назначили Александра Литвиненко. Причины такой замены пока неизвестны.

До СВР Литвиненко был директором Национального института стратегических исследований.

Краткая биография Александра Литвиненко:

Литвиненко – доктор политических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

Ему 49 лет, родом из Киева.

Выпускник Института криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России по специальности "Прикладная математика". Также окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Королевский колледж оборонных наук в Великобритании.

С 2019 года возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

В достижениях нового главы СВР – работа в Службе безопасности Украины и в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

Также ранее Литвиненко занимал должность советника директора Института проблем национальной безопасности при СНБО.

С 2019 года был заместителем секретаря ведомства.

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Боевики обстреляли Опытное

Источник: фейсбук штаба ООС

На Донбассе тишина и не снится: оккупанты в очередной раз проигнорировали договоренность о прекращении огня. Боевики открыли огонь из минометов по окрестностям Опытного. Обстрел повредил дома гражданских жителей.

Вражеская сторона стреляла из временно оккупированного Веселого. В сторону Опытного полетело около 20 мин – они запрещены минскими договоренностями.

Обратите внимание! Украинская сторона уже направила информацию о действиях боевиков наблюдателям ОБСЕ.

Смотрите последствия обстрела Опытного на фото:

Что известно о нарушении перемирия на Донбассе? С 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим прекращения боевых действий. Однако оккупационная сторона игнорирует эту договоренность ежедневно, открывая огонь в сторону украинских позиций. За это время жизни потеряли 45 наших защитников, еще 150 были ранены.

Евросуд зарегистрировал жалобу России против Украины

Источник: ЕСПЧ

Россия впервые подала межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека – против Украины. В ЕСПЧ жалобу государства-агрессора зарегистрировали, однако отказались применять обеспечительные меры в ее рамках.

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Россия жалуется на такие "нарушения" Украины:

нарушение права на жизнь,

бесчеловечное обращение или такое, что унижает достоинство;

нарушение права на свободу и безопасность;

нарушение права на уважение частной и семейной жизни;

нарушение свободы выражения мнения;

нарушение права на эффективное средство правовой защиты;

дискриминация;

ограничение использования прав;

и ряд других.

Российская генпрокуратура и МИД собрали все, что могли за последние 7 лет. Так они забрасывают украинской стороне вину за гибель людей на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе, потери при АТО, преследования журналистов, вытеснение российского языка и другие циничные пункты.

Какие обеспечительные меры требовала Россия? Москва требовала, чтобы в Украине прекратили ограничение прав русскоязычных, в частности – в школах, СМИ и в интернете; приостановили блокаду Северо-Крымского канала. В этом всем ЕСПЧ отказал.

Важно! Сейчас на рассмотрении Евросуда находятся 4 межгосударственных жалобы Украины против России.

Старт Олимипиады в Токио

Источник: 24 канал

Олимпийские игры стартовали в Токио. Церемония открытия состоялась на Олимпийском национальном стадионе и впервые в истории – при пустых трибунах. На такой шаг пришлось пойти из-за пандемии коронавируса.

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Маршрут олимпийского огня проходил по специально отведенным участкам – в обход дорог, доступных для общего пользования. Зрители могли наблюдать за эстафетой только на онлайн-трансляциях. Открытие невероятного праздника стартовало с грандиозного фейерверка и спектакля.

Внимание! Почтили минутой молчания тех, "кого нет с нами", в частности, людей, которые умерли от коронавируса, а также жертв теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

Рекордным был парад спортсменов

Интересно, что на этот раз рекордно длинным был парад спортсменов. Он длился целых 2 часа – из-за необходимости соблюдать социальную дистанцию. После этого спортсмены приняли присягу, а в небо взлетели тысячи дронов, образовавших форму Земли.

Что известно об участии в параде спортсменов из Украины?

Украина на Олимпиаде-2020 в Токио представлена 158 спортсменами. Однако не все из них могли принять участие в церемонии – из-за карантинных ограничений. Знаменосцами в украинской делегации стали олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Смотрите впечатляющие фото с церемонии / Фото Getty Images

Смотрите видео из Токио:

К спортсменам обратился президент Зеленский

Источник: телеграм Владимира Зеленского

Владимир Зеленский обратился к украинским спортсменам перед стартом Олимпиады в Токио. Глава государства заверил, что сердца всех украинцев будут полны поддержкой, несмотря на пустые трибуны. Зеленский поблагодарил спортсменов, благодаря которым украинский сине-желтый флаг могут видеть в разных странах мира.

Смотрите видеообращение президента: