"Главное, что мы не первые утонули": новые кадры российских танкеров, тонущих возле Керчи

В Керченском проливе тонут два российских танкера. Экипажи ждут помощи более 4 часов. СМИ публикуют видео аварии.

В Керченском проливе тонут два танкера с мазутом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные российские СМИ.

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Как тонут российские танкеры возле Керчи

СМИ публикуют новые кадры с российскими танкерами, идущими на дно в Керченском проливе.

Забавно, что на видео слышно, как российские моряки радуются, что тонут хотя бы не первые.

Главное, что мы не первые утонули,

– сказал один из них.

Российские танкеры тонут в Керченском проливе: смотрите видео

Танкеры России идут на дно возле Керчи: смотрите видео

Российские моряки радуются, что тонут не первые: смотрите видео

Как выглядит разрубленный стихией танкер России: смотрите видео

Напомним, в Керченском проливе тонут два российских танкера. Волны были настолько сильные, что разрубили один танкер, который перевозил 4 тысячи тонн мазута, а через час под удар стихии попало еще одно судно. Известно, что один из них – это российский танкер "Волгонефть-212".