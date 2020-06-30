Президент Владимир Зеленский 30 июня опубликовал видео после рабочей поездки на Прикарпатье, которое пострадало от паводка. Также глава государства рассказал о больших бизнес-планах власти на Херсонщину.

Влог Владимира Зеленского опубликована на фейсбук-странице Офиса Президента.

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По его словам, регион пережил большое испытание стихией. Зеленский заверил, что спасатели сейчас делают все для ликвидации последствий непогоды.

Глава государства подчеркнул, что деньги на восстановление инфраструктуры региона сразу поступили на места.

Поэтому сейчас главное – не опускать руки и упорно работать,

– призвал президент.

Поездка на Херсонщину

На Херсонщине Зеленский отметил "неплохой старт в развитии инфраструктуры и вывода бизнеса на новый уровень".

Он приветствовал решение передать в концессию Херсонский морской торговый порт на 30 лет. Это первый договор концессии морского порта в Украине. Однако, по словам президента, власть готовит еще два порта к этому.

Кроме того, Зеленский отметил, что в регионе строят международный аэропорт, занимаются реконструкцией школ, детсадов и спортивных объектов.

По словам главы государства, в рамках президентской программы "Большая стройка" "в области в течение года побудут столько дорог, сколько не было построено за последнее десятилетие".

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Смотрите видео с рабочих поездок Зеленского на Прикарпатье и Херсонщину:

Что известно про проект "Большая стройка"

Это совместный проект президента и правительства, который анонсировали еще осенью 2019 года. Его цель – построить необходимые объекты инфраструктуры по всей Украине. Проект будет реализовываться за бюджетные средства, деньги Госфонда регионального развития, а также поступления из местных бюджетов.

В его пределах в Украине одновременно начались строительные работы на более 300 объектах. Благодаря этому проекту правительство намерено создать 150 тысяч новых рабочих мест.

В рамках "Большого строительства" построят или отремонтируют:

6,5 тысяч километров дорог;

236 школ;

155 детсадов;

212 многопрофильных больниц интенсивного лечения первого и второго уровней;

422 медицинские амбулатории;

169 спорткомплексов.

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