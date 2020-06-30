Президент Володимир Зеленський 30 червня опублікував відео після робочої поїздки на Прикарпаття, яке постраждало від паводку. Також глава держави розповів про великі бізнес-плани влади на Херсонщину.

Влог Володимира Зеленського опубліковали на фейсбук-сторінці Офісу Президента.

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Зеленський про паводок на заході України

За його словами, регіон пережив неабияке випробування стихією. Зеленський запевнив, що рятувальники наразі роблять все для ліквідації наслідків негоди.

Глава держави наголосив, що гроші на відновлення інфраструктури регіону одразу надійшли на місця.

Тож зараз головне – не опускати руки й наполегливо працювати,

– закликав президент.

Поїздка на Херсонщину

На Херсонщині Зеленський відзначив "непоганий старт у розвитку інфраструктури і виведення бізнесу на новий рівень".

Він привітав рішення передати в концесію Херсонський морський торгівельний порт на 30 років. Це перший договір концесії морського порту в Україні. Однак, за словами президента, влада готує ще два порти до цього.

Крім того, Зеленський відзначив, що в регіоні розбудовують міжнародний аеропорт, займаються реконструкцією шкіл, дитсадків і спортивних об'єктів.

За словами глави держави, в межах президентської програми "Велике будівництво" "в області протягом року побудуть стільки доріг, скільки не було збудовано за останнє десятиліття".

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Дивіться відео з робочих поїздок Зеленського на Прикарпаття та Херсонщину:

Що відомо про проєкт "Велике будівництво"

Це спільний проєкт президента та уряду, який анонсували ще восени 2019 року. Його мета – побудувати необхідні об'єкти інфраструктури по всій Україні. Проєкт втілюватиметься за бюджетні кошти, гроші Держфонду регіонального розвитку, а також надходження з місцевих бюджетів.

В його межах в Україні одночасно почалися будівельні роботи на понад 300 об’єктах. Завдяки цьому проєкту уряд має намір створити 150 тисяч нових робочих місць.

У межах "Великого будівництва" побудують чи відремонтують:

6,5 тисяч кілометрів доріг;

236 шкіл;

155 дитсадків;

212 багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів;

422 медичні амбулаторії;

169 спорткомплексів.



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