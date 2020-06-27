Декілька днів поспіль західні регіони України потерпали від паводків. Особливо постраждали Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська, Чернівецька області. Негода зруйнувала дороги та мости, затопила землі та залишила чимало українських сімей без даху над головою.

Володимир Зеленський переконаний, що міжнародні партнери мають допомогти Україні впоратися з наслідками негоди. Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, повідомляє Офіс Президента.

Важливо В уряді поки не знають, яку суму треба на ліквідацію наслідків повені

Зеленський доручив Кабінету Міністрів залучити до відновлення постраждалих від негоди регіонів міжнародну допомогу.

Наразі неможливо повністю підрахувати збитки, але за необхідності будемо виділяти стільки, скільки треба. Однак наші міжнародні друзі мають механізми для швидкої допомоги, й не треба цього ігнорувати. Ми повинні допомогти людям у цей складний період,

– зазначив президент.

Які країни готові допомогти Україні у ліквідації наслідків негоди

У Євросоюзі активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик уже відгукнулась Швеція.

активували Механізм цивільного захисту, мета якого допомогти Україні подолати наслідки стихійного лиха. На заклик уже відгукнулась Шведи готові надати Україні понад кілометр бар'єрів від паводків та 250 шлангів, а також фахову допомогу експертів.

від паводків та 250 шлангів, а також фахову допомогу експертів. У США заявили, що виділять Україні 100 тисяч доларів для ліквідації наслідків повеней. Коли саме надійдуть гроші, наразі невідомо.

заявили, що виділять Україні для ліквідації наслідків повеней. Коли саме надійдуть гроші, наразі невідомо. Угорщина допоможе Україні з ліквідацією наслідків негоди у західних областях. Зокрема, у Будапешті планують надати 50 мільйонів доларів для будівництва доріг на Закарпатті.

Водночас український уряд вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область.

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