Несколько дней подряд западные регионы Украины страдали от паводков. Особенно пострадали Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области. Стихия разрушила дороги и мосты, затопила земли и оставила немало украинских семей без крыши над головой.

Владимир Зеленский убежден, что международные партнеры должны помочь Украине справиться с последствиями непогоды. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания, сообщает Офис Президента.

Важно В правительстве пока не знают, какая сумма нужна на ликвидацию последствий наводнения

Зеленский поручил Кабинету Министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.

Сейчас невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько нужно. Однако наши международные друзья имеют механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период,

– отметил президент.

Какие страны готовы помочь Украине в ликвидации последствий непогоды

В Евросоюзе активировали Механизм гражданской защиты, цель которого помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв уже откликнулась Швеция .

активировали Механизм гражданской защиты, цель которого помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв уже откликнулась . Шведы готовы предоставить Украине более километра барьеров от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов.

от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов. В США заявили, что выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений. Когда именно поступят деньги, пока неизвестно.

заявили, что выделят Украине для ликвидации последствий наводнений. Когда именно поступят деньги, пока неизвестно. Венгрия поможет Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют выделить 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье.

В то же время украинское правительство уже выделило 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.

Актуально Грозы, шквалы и град: синоптики предупреждают о мощной непогоде

Последствия непогоды на Западной Украине