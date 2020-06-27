Ликвидация последствий непогоды: Зеленский призвал международных партнеров помочь Украине
Несколько дней подряд западные регионы Украины страдали от паводков. Особенно пострадали Ивано-Франковская, Закарпатская, Львовская, Черновицкая области. Стихия разрушила дороги и мосты, затопила земли и оставила немало украинских семей без крыши над головой.
Владимир Зеленский убежден, что международные партнеры должны помочь Украине справиться с последствиями непогоды. Об этом он сказал во время традиционного селекторного совещания, сообщает Офис Президента.
Важно В правительстве пока не знают, какая сумма нужна на ликвидацию последствий наводнения
Зеленский поручил Кабинету Министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.
Сейчас невозможно полностью подсчитать убытки, но при необходимости будем выделять столько, сколько нужно. Однако наши международные друзья имеют механизмы для скорой помощи, и не надо этого игнорировать. Мы должны помочь людям в этот сложный период,
– отметил президент.
Какие страны готовы помочь Украине в ликвидации последствий непогоды
- В Евросоюзе активировали Механизм гражданской защиты, цель которого помочь Украине преодолеть последствия стихийного бедствия. На призыв уже откликнулась Швеция.
- Шведы готовы предоставить Украине более километра барьеров от паводков и 250 шлангов, а также профессиональную помощь экспертов.
- В США заявили, что выделят Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений. Когда именно поступят деньги, пока неизвестно.
- Венгрия поможет Украине с ликвидацией последствий непогоды в западных областях. В частности, в Будапеште планируют выделить 50 миллионов долларов для строительства дорог на Закарпатье.
В то же время украинское правительство уже выделило 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область.
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Последствия непогоды на Западной Украине
- По состоянию на 27 июня спасатели продолжают бороться с последствиями наводнений, которые произошли на Западной Украине.
- Некоторые города и села до сих пор подтоплены и без электро- и газоснабжения. Дороги в регионе тоже разрушены.
- Непогода повредила 620 километров автодорог, 259 мостов и 650 метров дамб. А также подтопила 3 871 дом, 2 объекты социальной и бытовой сферы, 2 720 подвалов и 6 400 приусадебных участков.
- Вследствие непогоды погибли три человека в Ивано-Франковской области.