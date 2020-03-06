Главное – всегда оставаться людьми: семья рассказала об обсервации в Новых Санжарах

Двухнедельная обсервация украинцев и иностранцев, которые были эвакуированы из эпицентра вспышки коронавируса – китайского города Ухань, закончилась 5 марта. Ни у кого коронавирус не подтвердился. Семья Куценко тоже наконец вернулась домой в Мариуполь и рассказала, что им пришлось пережить за последние несколько месяцев.

Ольга вместе с сыном приехали в Китай на новогодние праздники к мужу. Однако вспышка коронавируса в Ухане превратила праздник в "заключение" в квартире.

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Но самое страшное ждало впереди – то, как их встретили в Новых Санжарах, было хуже вируса.

Было сложно, казалось, долго лететь самолетом из-за дальней дороги. Однако последние сто метров до самого санатория оказались самыми тяжелыми,

– рассказала эвакуированная из Китая Ольга Куценко.

По словам женщины, незнакомцы в обсервации быстро превратились в лучших друзей. Они до сих пор общаются в соцсетях. Она считает, что дружба в таких обстоятельствах – долговременная. Сейчас семья планирует отдохнуть от изнурительных месяцев изоляции и карантина.

"Мы счастливы вернуться домой. Спасибо, что дождались. Будем сейчас восстанавливать силы, заниматься домашними делами и наслаждаться родным городом", – сообщила Куценко.

Сейчас семья Куценко желает всем только одного – не терять человеческое лицо и держаться вместе в сложные времена.

Как проходила обсервация в Новых Санжарах?Последняя ночь в обсервации в Новых Санжарах была 4 марта. Медицинский центр находился под постоянной охраной, а людей обеспечили всем необходимым – горячей и холодной водой, трехразовым питанием и тому подобное. Неравнодушные передавали в обсервацию книги, видеоигры и даже презервативы.



В помещении применяли все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, обеззараживание отходов и ежедневный медицинский осмотр. Кроме бывшей главы Минздрава Зоряны Скалецкой, с эвакуированными контактировали только те люди, которые сопровождали их на самолете.



После того, как эвакуированные разъедутся по родным домам, территорию больницы должны продезинфицировать.

Из-за размещения эвакуированных из Китая людей в поселке Новые Санжары местные жители 19-20 февраля устроили массовые протесты и столкновения с полицией.

Во время столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

20 февраля участники протестов бросали в автобусы с эвакуированными людьми камни, в некоторых автобусах разбили стекло.

Чтобы успокоить население, в обсервации поселилась уже бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Сейчас полиция объявила о подозрении 10 лицам, половина из них находится под домашним арестом.

Подробнее о семье Куценко смотрите в видео сюжета 24 канала: