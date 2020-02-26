Протесты в Новых Санжарах: появилось видео, как агрессивные женщины бросали камни в автобусы

В сети опубликовали новое видео протестов в Новых Санжарах на Полтавщине. На кадрах видно, кто и как бросал камни в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского Уханя. Этот город считают очагом коронавируса. Собственно из-за последнего и страха перед страшной болезнью люди и начали выражать возмущение.

Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал журналиста Андрея Павловского. По словам автора видео, все, что можно увидеть, происходит не в Новых Санжарах, а на подъезде к городу – в нескольких километрах.

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Интересно, что бросали камни в автобусы, не мужчины, а женщины. В целом они были агрессивно настроены и употребляли нецезурную лексику.

Протесты в Новых Санжарах: смотрите видео, как бросали камни в автобусы с эвакуированными (Внимание! Нецензурная лексика! 18+)

Во время беспорядков в Новых Санжарах полиция в общем целом задержала 24 человека и открыла 6 уголовных дел. Правда впоследствии 23 задержанных отпустили. По словам правоохранителей, 16 из 24-х задержанных протестующих не являются местными жителями. В частности, среди митингующих были люди на авто с номерами других областей.

22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, 26 числа суд отправил под домашний арест на 60 суток еще троих человек. Говорится о Виталии Семироде, Константине Бигдане и Николае Кудрине.

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Протесты и столкновения в Новых Санжарах: кратко