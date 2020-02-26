Протесты в Новых Санжарах: появилось видео, как агрессивные женщины бросали камни в автобусы
В сети опубликовали новое видео протестов в Новых Санжарах на Полтавщине. На кадрах видно, кто и как бросал камни в автобусы с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского Уханя. Этот город считают очагом коронавируса. Собственно из-за последнего и страха перед страшной болезнью люди и начали выражать возмущение.
Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал журналиста Андрея Павловского. По словам автора видео, все, что можно увидеть, происходит не в Новых Санжарах, а на подъезде к городу – в нескольких километрах.
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Интересно, что бросали камни в автобусы, не мужчины, а женщины. В целом они были агрессивно настроены и употребляли нецезурную лексику.
Протесты в Новых Санжарах: смотрите видео, как бросали камни в автобусы с эвакуированными (Внимание! Нецензурная лексика! 18+)
Во время беспорядков в Новых Санжарах полиция в общем целом задержала 24 человека и открыла 6 уголовных дел. Правда впоследствии 23 задержанных отпустили. По словам правоохранителей, 16 из 24-х задержанных протестующих не являются местными жителями. В частности, среди митингующих были люди на авто с номерами других областей.
22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, 26 числа суд отправил под домашний арест на 60 суток еще троих человек. Говорится о Виталии Семироде, Константине Бигдане и Николае Кудрине.
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Протесты и столкновения в Новых Санжарах: кратко
- Протесты и столкновения в Новых Санжарах вспыхнули 20 февраля, когда стало известно, что именно туда привезут эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев.
- В тот же день самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
- Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.
- Якобы местные жители взбунтовались против прибытия эвакуированных: устроили массовые протесты с блокированием дорог и стычками с правоохранителями.
- Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокирующих, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.
- В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.