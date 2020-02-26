Протести у Нових Санжарах: з’явилось відео, як агресивні жінки кидали каміння в автобуси

У мережі опублікували нове відео з протестів у Нових Санжарах на Полтавщині. На кадрах видно, хто та як кидав каміння в автобуси з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського Уханя. Це місто вважають осередком коронавірусу. Власне через останнє та страх перед страшною хворобою люди й почали висловлювати обурення.

Відповідний ролик опублікував телеграм-канал журналіста Андрія Павловського. За словами автора відео, усе, що можна побачити, відбувається не у Нових Санжарах, а на під’їзді до міста – в декількох кілометрах.

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Цікаво, що кидали каміння в автобуси, не чоловіки, а жінки. Загалом вони були агресивно налаштованими та вживали нецезурну лексику.

Протести у Нових Санжарах: дивіться відео, як кидали каміння в автобуси з евакуйованими (Увага! Нецензурна лексика! 18+)

Під час заворушень у Нових Санжарах поліція загалом загалом затримала 24 осіб і відкрила 6 кримінальних справ. Щоправда згодом 23 затриманих відпустили. За словами правоохоронців, 16 із 24-ох затриманих протестувальників не є місцевими жителями. Зокрема, серед мітингувальників були люди на авто з номерами інших областей.

22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він ледь не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Крім того, 26 числа суд відправив під домашній арешт на 60 діб ще трьох осіб. Мовиться про Віталія Семирода, Костянтина Бігдана та Миколу Кудріна.

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Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко