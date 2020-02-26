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      Протести у Нових Санжарах: з’явилось відео, як агресивні жінки кидали каміння в автобуси

      - Читать новость на русском
      Протести у Нових Санжарах: каміння в автобуси з евакуйованими кидали жінки / Соцмережі

      У мережі опублікували нове відео з протестів у Нових Санжарах на Полтавщині. На кадрах видно, хто та як кидав каміння в автобуси з евакуйованими українцями та іноземцями з китайського Уханя. Це місто вважають осередком коронавірусу. Власне через останнє та страх перед страшною хворобою люди й почали висловлювати обурення.

      Відповідний ролик опублікував телеграм-канал журналіста Андрія Павловського. За словами автора відео, усе, що можна побачити, відбувається не у Нових Санжарах, а на під’їзді до міста – в декількох кілометрах.

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      Цікаво, що кидали каміння в автобуси, не чоловіки, а жінки. Загалом вони були агресивно налаштованими та вживали нецезурну лексику.

      Протести у Нових Санжарах: дивіться відео, як кидали каміння в автобуси з евакуйованими (Увага! Нецензурна лексика! 18+)

      Під час заворушень у Нових Санжарах поліція загалом загалом затримала 24 осіб і відкрила 6 кримінальних справ. Щоправда згодом 23 затриманих відпустили. За словами правоохоронців, 16 із 24-ох затриманих протестувальників не є місцевими жителями. Зокрема, серед мітингувальників були люди на авто з номерами інших областей.

      22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він ледь не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Чоловіку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі. Крім того, 26 числа суд відправив під домашній арешт на 60 діб ще трьох осіб. Мовиться про Віталія Семирода, Костянтина Бігдана та Миколу Кудріна.

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      Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко

      • Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули 20 лютого, коли стало відомим, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
      • Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
      • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Полтави Протести Нові Санжари Новини політики
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