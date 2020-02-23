Ми місцеві, привезли людям пиріжки, – чоловіки, яких у Нових Санжарах прозвали тітушками
Чоловіки, у яких упізнали тітушок із різних регіонів України, заприсягаються, що є жителями Нових Санжар. Вони розповідають, що просто возили протестувальникам їжу, але не брали участь у масових заворушеннях через приїзд українців з Китаю на обсервацію у місцевий пансіонат.
Раніше у ЗМІ поширили інформацію про те, що більшість затриманих у Нових Санжарах протестувальників не є місцевими жителями. Серед них начебто були люди на автомобілях з номерами інших областей. А в декому з так званих активістів впізнали "фермерів з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи. Про "вірусологів у спортивних костюмах" розповідав у своєму зверненні до народу і президент Володимир Зеленський. Фото цих людей активно поширювали у мережі.
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Однак, чоловіки вирішили записати відеозвернення та таким чином спростувати інформацію, що шириться про них. Ролик оприлюднений на ютюб-каналі "Полтавське ТБ".
Ми жителі Нових Санжарів. Самі тут народилися. Я учасник бойових дій. Я воював за Україну. Я патріот України. У тому місці пробув 4 години заради інтересу, а тепер на мене виливають бруд,
– розповів чоловік, який назвався Максим Гордієнко.
Другий хлопець зауважив, що разом із товаришами просто привозив пиріжки голодним людям.
Звернення чоловіки записали на фоні Новосанжарської райдержадміністрації.
Відеозвернення чоловіків, яких прозвали тітушками, у Нових Санжарах:
Що відомо про протести і сутички у Нових Санжарах:
- Протести і сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
- Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари". Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
- Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
- Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
- У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
- Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.
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