Більшість затриманих у Нових Санжарах – не місцеві: в декому впізнали тітушок

Більшість затриманих у Нових Санжарах протестувальників не є місцевими жителями. Серед мітингувальників були люди на автомобілях з номерами інших областей. А в декому з так званих активістів впізнали "фермерами з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи.

Точна кількість немісцевих протестувальників у Нових Санжарах не відома. Одна у поліції кажуть, що їх було більше, ніж місцевих жителів, які брали участь у протесті.

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"Так, були люди на машинах з номерами з інших областей. Якщо говорити про це, то 16 з 24-ох були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення", – розповів виданню "Коло" прессекретар полтавської поліції Юрій Сулаєв.

Деякі з протестувальників – активні учасники й інших протестних акцій. Зокрема, раніше вони були "фермерами з Херсона" на акціях проти земельної реформи. На це звернули увагу користувачі соцмереж та виклали фото одних і тих самих людей на протестах фермерів і на протесті в Нових Санжарах.



Учасники протестів проти ринку землі та учасники протестів у Нових Санжарах

"В цілому відзначимо, що "зустрічали" евакуйованих з Уханя пасажирів досить багато хлопців спортивної статури, так званих тітушок, що наштовхує на певні думки", – зауважили в телеграм-каналі Klymenko Time.

Протести і сутички в Нових Санжарах: що відомо

Протести і сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".

Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.

Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.

Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

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Дивіться відео протестів у сутичок у Нових Санжарах 20 лютого: