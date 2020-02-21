14:25
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Більшість затриманих у Нових Санжарах – не місцеві: в декому впізнали тітушок

      -
      Більшість затриманих у Нових Санжарах – не місцеві / kolo.news

      Більшість затриманих у Нових Санжарах протестувальників не є місцевими жителями. Серед мітингувальників були люди на автомобілях з номерами інших областей. А в декому з так званих активістів впізнали "фермерами з Херсона", які виступали на акціях проти земельної реформи.

      Точна кількість немісцевих протестувальників у Нових Санжарах не відома. Одна у поліції кажуть, що їх було більше, ніж місцевих жителів, які брали участь у протесті.

      До теми: Поліція відпустила майже всіх затриманих у Нових Санжарах: ситуація спокійна

      "Так, були люди на машинах з номерами з інших областей. Якщо говорити про це, то 16 з 24-ох були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення", – розповів виданню "Коло" прессекретар полтавської поліції Юрій Сулаєв.

      Деякі з протестувальників – активні учасники й інших протестних акцій. Зокрема, раніше вони були "фермерами з Херсона" на акціях проти земельної реформи. На це звернули увагу користувачі соцмереж та виклали фото одних і тих самих людей на протестах фермерів і на протесті в Нових Санжарах.

      Нові Санжари протестувальники не місцеві фото тітушки
      Учасники протестів проти ринку землі та учасники протестів у Нових Санжарах 

      "В цілому відзначимо, що "зустрічали" евакуйованих з Уханя пасажирів досить багато хлопців спортивної статури, так званих тітушок, що наштовхує на певні думки", – зауважили в телеграм-каналі Klymenko Time.

      Протести і сутички в Нових Санжарах: що відомо

      • Протести і сутички в Нових Санжарах на Полтавщині спалахнули 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з Уханя українців та іноземців.
      • Того ж дня літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари".
      • Там всі евакуйовані проведуть 14 днів на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.
      • Місцеві, начебто, жителі збунтувалися проти прибуття евакуйованих: влаштували масові протести з блокуванням доріг та сутичками з правоохоронцями.
      • Силовикам під вечір вдалося відтіснити від дороги блокувальників, тож усі 7 автобусів з евакуйованими заїхали до медцентру.
      • У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • Поліція затримала 24 людей та відкрила 5 справ за фактом сутичок. Згодом 23 затриманих відпустили, а 1 особа перебуває під вартою.

      Важливо: Скалецька залишила карантин та покинула Нові Санжари

      Дивіться відео протестів у сутичок у Нових Санжарах 20 лютого:

       

      Рада слухає звіт уряду: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Тітушки Коронавірус 2020 Протести Розслідування Поліція Новини Полтави Нові Санжари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      сьогодні , 14:00 Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані
      Олена Трибушна
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 12:51 Прощання з Героями Небесної Сотні: 21 лютого в історії Революції Гідності
      Юлія Гілей
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук