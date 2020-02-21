Поліція відпустила майже всіх затриманих у Нових Санжарах: ситуація спокійна

Поліція відпустила 23 з 24 затриманих агресивних протестувальників у Нових Санжарах, які блокували в'їзд до селища автобусів з евакуйованими з Уханя українцями та іноземцями. Ще 1 затриманий учасник протестів перебуває наразі під вартою.

"Всі особи ідентифіковані, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще 1 перебуває під вартою за статтею 208 Кримінального кодексу", – повідомили в МВС.

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Станом на ранок 21 лютого ситуація в Нових Санжарах спокійна. Правоохоронці Полтавщини несуть службу в посиленому режимі. Цілодобово на патрулюванні перебувають 200 правоохоронців: як поліцейських, так і гвардійців.

Керівник обласної поліції Іван Виговський під час сесії облради заявив, що поліція Полтавщини відкрила 5 кримінальних проваджень за підсумками сутичок у Нових Санжарах:

групове порушення громадського порядку,

масові заворушення,

порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії,

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства,

погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Що відомо про постраждалих

В МВС повідомили, що під час сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу домедичну допомогу у лікарні і відпустили додому. Ще 5 перебувають на стаціонарному лікуванні та потребують додаткового обстеження.

Окремі правоохоронці постраждали внаслідок потрапляння каміння в голову.

Крім того, до медиків звернувся 1 цивільний. Лікарі виявили в нього легкі тілесні ушкодження, надали допомогу та відпустили додому.

Що відомо про протести в Нових Санжарах

20 лютого літак зі здоровими українцями та іноземцями з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" в однойменному смт на Полтавщині.

Там всі евакуйовані проведуть 2 тижні на обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що ніхто з них не занедужав.

Коли про прибуття евакуйованих з Уханя саме до Нових Санжар дізналися місцеві жителі, влаштували масові протести з блокуванням доріг, палінням шин, киданням каміння в автобуси з евакуйованими людьми та сутичками з правоохоронцями.

На місце довелося стягнути Нацгвардію з бронетехнікою. Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру.

У сутичках постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

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Дивіться відео з протестів у Нових Санжарах 20 лютого: