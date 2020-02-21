Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах

Полиция отпустила 23 из 24 задержанных агрессивных протестующих в Новых Санжарах, которые блокировали въезд в пгт автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Еще 1 задержанный участник протестов находится сейчас под стражей.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще 1 находится под стражей по статье 208 УК", – сообщили в МВД.

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По состоянию на утро 21 февраля ситуация в Новых Санжарах спокойная. Правоохранители Полтавщины несут службу в усиленном режиме. Круглосуточно на патрулировании находятся 200 правоохранителей: как полицейских, так и гвардейцев.

Руководитель областной полиции Иван Выговский во время сессии облсовета заявил, что полиция Полтавщины открыла 5 уголовных производств по итогам столкновений в Новых Санжарах:

групповое нарушение общественного порядка,

массовые беспорядки,

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии,

блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия,

угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Что известно о пострадавших

В МВД сообщили, что во время столкновений в Новых Санжарах пострадали 9 полицейских. Четырем оказали первую домедицинскую помощь в больнице и отпустили домой. Еще 5 находятся на стационарном лечении и нуждаются в дополнительном обследовании.

Отдельные правоохранители пострадали в результате попадания камней в голову.

Кроме того, к медикам обратился 1 гражданский. Врачи обнаружили у него легкие телесные повреждения, оказали помощь и отпустили домой.

Что известно о протестах в Новых Санжарах

20 февраля самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в одноименном городе на Полтавщине.

Там все эвакуированные проведут 2 недели на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел.

Когда о прибытии эвакуированных из Уханя именно в Новые Санжары узнали местные жители, устроили массовые протесты с блокировкой дорог, сожжением шин, бросанием камней в автобусы с эвакуированными людьми и стычками с правоохранителями.

Когда о прибытии эвакуированных из Уханя именно в Новые Санжары узнали местные жители, устроили массовые протесты с блокировкой дорог, сожжением шин, бросанием камней в автобусы с эвакуированными людьми и стычками с правоохранителями. На место пришлось вызывать Нацгвардию с бронетехникой. Вечером силовики оттеснили людей от дороги, чтобы сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В конце концов, все автобусы заехали в медцентр.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Полиция задержала 24 человек и открыла 2 дела по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

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Смотрите видео протестов в Новых Санжарах 20 февраля: