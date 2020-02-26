Трьох затриманих під час протестів у Нових Санжарах відправили під домашній арешт: фото

Затриманих під час протестів проти евакуйованих українців з Уханя у Нових Санжарах відправили під нічний домашній арешт на 60 діб. Мовиться про Віталія Семирода, Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна.

Відповідне рішення ухвалив Октябрський райсуд Полтави, повідомляє місцеве видання "Полтавщина". Водночас повністю відмовили у застосуванні будь-якого запобіжного заходу для затриманого Михайла Галаки.

Зверніть увагу: Протести у Нових Санжарах: поліція спростувала свою ж інформацію про арешт чотирьох людей



Підозрюваний Віталій Семирода/ Фото "Полтавщина"

Загалом слідчі відкрили 6 кримінальних проваджень проти місцевих із Нових Санжар, які брали участь у протестах 20 лютого. Наразі поліція ще шукає шостого ймовірного винуватця.

Усіх протестувальників підозрюють в організації масових заворушень. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зауважимо, що 22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він ледь не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Сіренку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Що треба знати про сутички у Нових Санжарах: коротко

Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханя українців.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 6 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку.