Трех задержанных во время протестов в Новых Санжарах отправили под домашний арест: фото

Задержанных во время протестов против эвакуированных украинцев из Уханя в Новых Санжарах отправили под ночной домашний арест на 60 суток. Говорится о Виталии Семироде, Константине Бигдане и Николаея Кудрине.

Соответствующее решение принял Октябрьский райсуд Полтавы, сообщает местное издание "Полтавщина". В то же время полностью отказали в применении любой меры пресечения для задержанного Михаила Галаки.

Обратите внимание: Протесты в Новых Санжарах: полиция опровергла свою же информацию об аресте четырех человек



Подозреваемый Виталий Семирода/ Фото "Полтавщина"

В целом следователи открыли 6 уголовных производств против местных из Новых Санжар, которые принимали участие в протестах 20 февраля. Пока полиция еще ищет шестого вероятного виновника.

Всех протестующих подозревают в организации массовых беспорядков. Им грозит лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы.

Заметим, что 22 февраля суд взял под домашний арест Владимира Сиренко. Во время протестов он чуть не наехал на "Ниве" на правоохранителей. Сиренко грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах: коротко

Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.

Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.

Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.

Вечером 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.

Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 6 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.



Важно! Ни у одного эвакуированной из Китая человека нет симптомов коронавируса или другой простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней будут находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, который обслуживал людей на самолете.