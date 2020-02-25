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      Протесты в Новых Санжарах: пятерым задержанным уже избрана мера пресечения

      - Читати новину українською
      Пятерым задержанным за протесты в Новых Санжарах избрали меру пресечения / Сайт Нацполиции

      Полиция сообщила о подозрении шестерым участникам протестов в Новых Санжарах. Для четырех из них уже избрали меру пресечения – пребывание под стражей в течение 2 месяцев. Пятый задержанный отбывает наказание в виде ночного домашнего ареста. Еще одному протестующему изберут меру пресечения после установления места его пребывания.

      О результатах расследования информирует пресс-служба управления полиции в Полтавской области.

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      По словам правоохранителей, в целом сообщения о подозрении вручили шестерым людям. Меру пресечения избрали для пятерых из них.

      Четырем – по статье "массовые беспорядки". Согласно решению суда, они будут находиться под стражей в течение 60 суток.

      Еще одного человека также доставят в суд для принятия решения о мере пресечения. "Это сделают после того, как будет установлено место его пребывания", – отметили в полиции.

      Ранее Октябрьский районный суд Полтавы также избрал меру пресечения еще одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Владимира Сиренко отправили под ночной домашний арест. Наказание он будет отбывать до 20 апреля 2020 года.

      Что известно о протестах в Новых Санжарах

      • Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • Вечером 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Здоровье Арест Коронавирус 2020 Протесты столкновения Решение суда Расследования Полиция Новые Санжары Новости Полтавы
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