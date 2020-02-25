Протесты в Новых Санжарах: пятерым задержанным уже избрана мера пресечения
Полиция сообщила о подозрении шестерым участникам протестов в Новых Санжарах. Для четырех из них уже избрали меру пресечения – пребывание под стражей в течение 2 месяцев. Пятый задержанный отбывает наказание в виде ночного домашнего ареста. Еще одному протестующему изберут меру пресечения после установления места его пребывания.
О результатах расследования информирует пресс-служба управления полиции в Полтавской области.
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По словам правоохранителей, в целом сообщения о подозрении вручили шестерым людям. Меру пресечения избрали для пятерых из них.
Четырем – по статье "массовые беспорядки". Согласно решению суда, они будут находиться под стражей в течение 60 суток.
Еще одного человека также доставят в суд для принятия решения о мере пресечения. "Это сделают после того, как будет установлено место его пребывания", – отметили в полиции.
Ранее Октябрьский районный суд Полтавы также избрал меру пресечения еще одному задержанному во время столкновений в Новых Санжарах. Владимира Сиренко отправили под ночной домашний арест. Наказание он будет отбывать до 20 апреля 2020 года.
Что известно о протестах в Новых Санжарах
- Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
- Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась, и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
- Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
- Вечером 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.