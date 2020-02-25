Протести у Нових Санжарах: п’ятьом затриманим вже обрали запобіжний захід

Поліція повідомила про підозру шістьом учасникам протестів у Нових Санжарах. Для чотирьох з них вже обрали запобіжний захід – перебування під вартою впродовж 2 місяців. П’ятий затриманий відбуває покарання у вигляді нічного домашнього арешту. Ще одному протестувальнику оберуть запобіжний захід після встановлення місця його перебування.

Про результати розслідування інформує пресслужба управління поліції у Полтавській області.

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За словами правоохоронців, загалом повідомлення про підозру вручили шістьом людям. Запобіжний захід обрали для п’ятьох з них.

Чотирьом – за статтею "масові заворушення". Відповідно до рішення суду вони перебуватимуть під вартою впродовж 60 діб.

Ще одну людину також доставлять до суду для прийняття рішення про запобіжний захід. "Це зроблять після того, як буде встановлено місце його перебування", – зазначили в поліції.

Раніше Жовтневий районний суд Полтави також обрав запобіжний захід ще одному затриманому під час зіткнень у Нових Санжарах. Володимира Сіренка відправили під нічний домашній арешт. Його покарали за статтею, що стосується заподіяння поліцейському тілесних ушкоджень. Покарання чоловік відбуватиме до 20 квітня 2020 року.

Що відомо про протести у Нових Санжарах