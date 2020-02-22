Протести у Нових Санжарах: затриманого Сіренка відправили під домашній арешт

Після сутичок у Нових Санжарах правоохоронці затримали місцевого жителя Володимира Сіренка. Його підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії. Суд відправив чоловіка під нічний домашній арешт на 2 місяці.

Відповідне рішення ухвалив суддя Октябрського районного суду Полтави.

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Сторона обвичувачення просила суд відправити Володимира Сіренка під варту. Водночас адвокат підозрюваного наполягав на безпідставності такого запобіжного заходу.

Довідка. Ухвала суду може були оскаржена упродовж 5 днів.

Раніше Арсен Аваков повідомляв, що правоохоронці під час сутичок у Нових Санжарах затримали чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати "Нивою" на нацгвардійців.

Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханя українців.

Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.

Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.

Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. Наразі у всіх людей взяли аналіз на виявлення коронавірусу.