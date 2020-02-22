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      Протести у Нових Санжарах: затриманого Сіренка відправили під домашній арешт

      - Читать новость на русском
      Володимира Сіренка підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії / Скріншот з онлайн-трансляції засідання суду

      Після сутичок у Нових Санжарах правоохоронці затримали місцевого жителя Володимира Сіренка. Його підозрюють у наїзді на працівників Нацгвардії. Суд відправив чоловіка під нічний домашній арешт на 2 місяці.

      Відповідне рішення ухвалив суддя Октябрського районного суду Полтави.

      До речі: Протести у Нових Санжарах: Данілов розповів про підбурювачів

      Сторона обвичувачення просила суд відправити Володимира Сіренка під варту. Водночас адвокат підозрюваного наполягав на безпідставності такого запобіжного заходу.

      Довідка. Ухвала суду може були оскаржена упродовж 5 днів.

      Раніше Арсен Аваков повідомляв, що правоохоронці під час сутичок у Нових Санжарах затримали чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати "Нивою" на нацгвардійців.

      Що треба знати про сутички у Нових Санжарах

      • Ввечері 19 лютого кілька сотень жителів селища Нові Санжари вийшли на масові протести. Вони виступали проти розміщення у їх санаторії евакуйованих з китайського Уханя українців.
      • Вранці 20 лютого ситуація у селищі загострилася і туди приїхала поліція та Національна гвардія України. Силовики також привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
      • Місцеві у цей час перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з поліцією, під час яких 9 силовиків отримали поранення.
      • Надвечір 20 лютого правоохоронцям вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими. У цей час місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували серця.
      • Під час сутичок у Нових Санжарах поліція затримала 24 людей та відкрила 5 кримінальних справ. 21 лютого 23 затриманих відпустили.

      Важливо! У жодної евакуйованої з Китаю людини немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди. На обсервації у Нових Санжарах протягом 14 днів перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. Наразі у всіх людей взяли аналіз на виявлення коронавірусу.

      22 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус 2020 Новини України Новини Здоров'я Нові Санжари Сутички Поліція Нацгвардія Арешт Здоров'я Рішення суду Протести
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