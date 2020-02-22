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      Протесты в Новых Санжарах: задержанного Сиренко отправили под домашний арест

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      Владимира Сиренко подозревают в наезде на работников Нацгвардии / Скриншот из онлайн-трансляции заседания суда

      После столкновений в Новых Санжарах правоохранители задержали местного жителя Владимира Сиренко. Его подозревают в наезде на работников Нацгвардии. Суд отправил мужчину под ночной домашний арест на 2 месяца.

      Соответствующее решение принял судья Октябрьского районного суда Полтавы.

      Кстати: Протесты в Новых Санжарах: Данилов рассказал о подстрекателей

      Сторона обвинения просила суд отправить Владимира Сиренко под стражу. Вместе с тем адвокат подозреваемого настаивал на безосновательности такой меры пресечения.

      Справка. Решение суда может были обжаловано в течение 5 дней.

      Ранее Арсен Аваков сообщал, что правоохранители во время столкновений в Новых Санжарах задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии пытался наехать "Нивой" на нацгвардейцев.

      Что надо знать о столкновениях в Новых Санжарах

      • Вечером 19 февраля несколько сотен жителей поселка Новые Санжары вышли на массовые протесты. Они выступали против размещения в их санатории эвакуированных из китайского Уханя украинцев.
      • Утром 20 февраля ситуация в поселке обострилась и туда приехала полиция и Национальная гвардия Украины. Силовики также привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
      • Местные в это время перекрывали дороги, жгли шины, и даже устроили столкновения с полицией, во время которых 9 силовиков получили ранения.
      • К вечеру 20 февраля правоохранителям удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными. В это время местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердца.
      • Во время столкновений в Новых Санжарах полиция задержала 24 человек и открыла 5 уголовных дел. 21 февраля 23 задержанных отпустили.

      Важно! Ни у одного эвакуированного из Китая человека нет симптомов коронавируса или иной простуды. На обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней находиться 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей в самолете. Сейчас у всех людей взяли анализ для выявление коронавируса.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Протесты Новости Украины Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Новые Санжары Полиция столкновения Нацгвардія Арест Решение суда
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