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      Головне – завжди залишатися людьми: сім'я розповіла про обсервацію в Нових Санжарах

      -
      Ольга та Олександр Куценки / 24 канал

      Двотижнева обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань закінчилася 5 березня. Ні у кого коронавірус не підтвердився. Сім'я Куценко теж нарешті повернулась додому в Маріуполь і розповіла, що їм довелося пережити за останні кілька місяців.

      Ольга разом із сином приїхали у Китай на новорічні свята до чоловіка. Проте спалах коронавірусу в Ухані перетворив свято на "ув'язнення" у квартирі.

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      Але найстрашніше чекало попереду – те, як їх зустріли у Нових Санжарах, було гірше за вірус.

      Було складно, здавалось, довго летіти літаком через далеку дорогу. Проте останні сто метрів до самого санаторію виявились найважчими,
      – розповіла евакуйована з Китаю Ольга Куценко.

      За словами жінки, незнайомці в обсервації швидко перетворились на найкращих друзів. Вони досі спілкуються у соцмережах. Вона вважає, що дружба в таких обставинах – довготривала. Наразі родина планує відпочити від виснажливих місяців ізоляції та карантину.

      "Ми щасливі повернутися додому. Дякую, що дочекались. Будемо зараз відновлювати сили, займатись домашніми справами та насолоджуватись рідним містом", – повідомила Куценко.

      Зараз родина Куценків бажає усім лише одного – не втрачати людське обличчя та триматися разом у складні часи.

      Як проходила обсервація у Нових Санжарах?Остання ніч в обсервації  у Нових Санжарах була 4 березня. Медичний центр перебував під постійною охороною, а людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри та навіть презервативи.

      У приміщенні застосовували всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

      Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

      Протести в Нових Санжарах: коротко

      • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.
      • Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
      • 20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.
      • Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
      • Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

      Детальніше про сім'ю Куценків дивіться у відео сюжету 24 каналу:

       

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      Автор: Діана Луцишин
      Теги: Новини України Протести Коронавірус Covid-19 Новини Маріуполя Нові Санжари
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