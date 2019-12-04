Главное решение нормандского саммита: Пристайко рассекретил ключевые пункты документа

Хотя встреча лидеров "нормандской четверки" состоится лишь 9 декабря, проект совместного решения саммита еще в начале сентября был согласован между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Это рабочий вариант документа, который должен лечь в основу финального коммюнике собрания.

О ключевых моментах в нем рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне, передает " Европейская правда ".

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Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили конечные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита. Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он – очень осторожен. На сегодняшний момент он предусматривает фиксацию достижений,

– рассказал глава МИД.

Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте итогового документа "нормандского саммита".

Каковы ключевые моменты коммюнике:

Лидеры отмечают успешное разведение сил на 3 участках на Донбассе и предлагают определить следующие точки разведения.

Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех".

Лидеры требуют определить следующие участки для разминирования территорий.



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То есть это – очень короткий документ в конце которого в проект записано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив – 24 канал). Это – общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств,

– уточнил Пристайко.

Что известно о встрече в нормандском формате: