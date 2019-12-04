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      Главное решение нормандского саммита: Пристайко рассекретил ключевые пункты документа

      15 Читати новину українською
      Вадим Пристайко / скриншот из видео

      Хотя встреча лидеров "нормандской четверки" состоится лишь 9 декабря, проект совместного решения саммита еще в начале сентября был согласован между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Это рабочий вариант документа, который должен лечь в основу финального коммюнике собрания.

      О ключевых моментах в нем рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне, передает "Европейская правда ".

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      Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили конечные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита. Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он – очень осторожен. На сегодняшний момент он предусматривает фиксацию достижений,
      – рассказал глава МИД.

      Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте итогового документа "нормандского саммита".

      Каковы ключевые моменты коммюнике:

      • Лидеры отмечают успешное разведение сил на 3 участках на Донбассе и предлагают определить следующие точки разведения.
      • Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех".
      • Лидеры требуют определить следующие участки для разминирования территорий.

      разведение сил Донбасс
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      То есть это – очень короткий документ в конце которого в проект записано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив – 24 канал). Это – общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств,
      – уточнил Пристайко.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Анонсированные вопросы во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия МИД Украины Вадим Пристайко Нормандский формат
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