Главное решение нормандского саммита: Пристайко рассекретил ключевые пункты документа
Хотя встреча лидеров "нормандской четверки" состоится лишь 9 декабря, проект совместного решения саммита еще в начале сентября был согласован между лидерами Украины, России, Франции и Германии. Это рабочий вариант документа, который должен лечь в основу финального коммюнике собрания.
О ключевых моментах в нем рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на конференции NATO Engages в Лондоне, передает "Европейская правда ".
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Еще 2 сентября советники лидеров 4 стран утвердили конечные положения коммюнике, которое будет обнародовано по завершении саммита. Документ, скажу честно, не совсем амбициозный, он – очень осторожен. На сегодняшний момент он предусматривает фиксацию достижений,
– рассказал глава МИД.
Пристайко пересказал содержание положений, которые указаны в согласованном проекте итогового документа "нормандского саммита".
Каковы ключевые моменты коммюнике:
- Лидеры отмечают успешное разведение сил на 3 участках на Донбассе и предлагают определить следующие точки разведения.
- Лидеры отмечают успешный обмен, который состоялся, и предлагают ускорить работу по следующему этапу обмена, включая идею "всех на всех".
- Лидеры требуют определить следующие участки для разминирования территорий.
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То есть это – очень короткий документ в конце которого в проект записано, что лидеры уполномочивают свои переговорные команды продолжить подготовку следующих (инициатив – 24 канал). Это – общие фразы, которые превратятся в документ только по завершению встречи глав государств,
– уточнил Пристайко.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Анонсированные вопросы во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.