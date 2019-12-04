Головне рішення нормандського саміту: Пристайко розсекретив ключові пункти документа

Хоч зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться лише 9 грудня, проєкт спільного рішення саміту ще на початку вересня був узгоджений між лідерами України, Росії, Франції і Німеччини. Це робочий варіант документа, який має лягти в основу фінального комюніке зібрання.

Про ключові моменти у ньому розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час конференції NATO Engages у Лондоні, передає "Європейська правда".

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Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили кінцеві положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту. Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він – дуже обережний. На сьогоднішній момент він передбачає фіксацію досягнень,

– розповів глава МЗС.

Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проєкті підсумкового документа "нормандського саміту".

Якими є ключові моменти комюніке:

Лідери відзначають успішне розведення сил на 3 ділянках на Донбасі й пропонують визначити наступні точки розведення.

Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу щодо наступного етапу обміну, включаючи ідею "всіх на всіх".

Лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування територій.



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Тобто це – дуже короткий документ, вкінці якого у проєкт записано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив – 24 канал). Це – загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав,

– уточнив Пристайко.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: