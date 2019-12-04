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      Головне рішення нормандського саміту: Пристайко розсекретив ключові пункти документа

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      Вадим Пристайко / скріншот із відео

      Хоч зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться лише 9 грудня, проєкт спільного рішення саміту ще на початку вересня був узгоджений між лідерами України, Росії, Франції і Німеччини. Це робочий варіант документа, який має лягти в основу фінального комюніке зібрання.

      Про ключові моменти у ньому розповів міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час конференції NATO Engages у Лондоні, передає "Європейська правда".

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      Ще 2 вересня радники лідерів 4 країн затвердили кінцеві положення комюніке, яке буде оприлюднене по завершенні саміту. Документ, скажу чесно, не зовсім амбітний, він – дуже обережний. На сьогоднішній момент він передбачає фіксацію досягнень,
      – розповів глава МЗС.

      Пристайко переказав зміст положень, які зазначені в узгодженому проєкті підсумкового документа "нормандського саміту".

      Якими є ключові моменти комюніке:

      • Лідери відзначають успішне розведення сил на 3 ділянках на Донбасі й пропонують визначити наступні точки розведення.
      • Лідери відзначають успішний обмін, який відбувся, і пропонують прискорити роботу щодо наступного етапу обміну, включаючи ідею "всіх на всіх".
      • Лідери вимагають визначити наступні ділянки для розмінування територій.

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      Тобто це – дуже короткий документ, вкінці якого у проєкт записано, що лідери уповноважують свої переговорні команди продовжити підготовку наступних (ініціатив – 24 канал). Це – загальні фрази, які перетворяться на документ тільки по завершенню зустрічі глав держав,
      – уточнив Пристайко.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі:

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Вадим Пристайко МЗС України Україна – Росія Війна на Донбасі
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