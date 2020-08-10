Лидера запрещенной в Украине "коммунистической партии" заметили в Минске на пресс-конференции Александр Лукашенко после завершения голосования на выборах 9 августа.

В социальных сетях предполагают, что украинский "коммунист" поехал в Беларусь рассказывать о "конкурентной и убедительной победе" Александра Лукашенко, пишет 24 канал.

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В один из моментов разговора с журналистами Лукашенко начал рассказывать, что заявления о притеснении оппозиции – "надуманные оппозиционными российскими СМИ".

Тогда в общение и вмешался чуть ли не ключевой носитель тоталитарной идеологии в Украине. Петр Симоненко предложил собрать оппозиционных белорусских журналистов и отправить на Донбасс, где сейчас идет война.

На несколько дней в Украину, там все будет понятно. На несколько дней и на передовую. Мы же сегодня платим кровью за все то, о чем они говорят,

– заявил Петр Симоненко.

О чем именно говорил пророссийский политик, не совсем понятно. И из контекста выглядит, что он имеет в виду, мол, Украина до сих пор платит кровью за цивилизационный выбор демократии в 2014 году. Впрочем каким боком к этому "коммунисты", которые в то время поддерживали режим Януковича – совершенно непонятно.

"А я не хочу, чтобы это было. Я им это говорю, а они никак не могут поверить. Они думают, что я через четверть века спятил и вцепился за эту власть. Да не в этом дело. Я не хочу, чтобы перечеркнули все сделанное", – заявил в ответ Александр Лукашенко.

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