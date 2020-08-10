Главного "коммуниста" Украины Симоненко заметили на "победной" конференции Лукашенко
Лидера запрещенной в Украине "коммунистической партии" заметили в Минске на пресс-конференции Александр Лукашенко после завершения голосования на выборах 9 августа.
В социальных сетях предполагают, что украинский "коммунист" поехал в Беларусь рассказывать о "конкурентной и убедительной победе" Александра Лукашенко, пишет 24 канал.
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В один из моментов разговора с журналистами Лукашенко начал рассказывать, что заявления о притеснении оппозиции – "надуманные оппозиционными российскими СМИ".
Тогда в общение и вмешался чуть ли не ключевой носитель тоталитарной идеологии в Украине. Петр Симоненко предложил собрать оппозиционных белорусских журналистов и отправить на Донбасс, где сейчас идет война.
На несколько дней в Украину, там все будет понятно. На несколько дней и на передовую. Мы же сегодня платим кровью за все то, о чем они говорят,
– заявил Петр Симоненко.
О чем именно говорил пророссийский политик, не совсем понятно. И из контекста выглядит, что он имеет в виду, мол, Украина до сих пор платит кровью за цивилизационный выбор демократии в 2014 году. Впрочем каким боком к этому "коммунисты", которые в то время поддерживали режим Януковича – совершенно непонятно.
"А я не хочу, чтобы это было. Я им это говорю, а они никак не могут поверить. Они думают, что я через четверть века спятил и вцепился за эту власть. Да не в этом дело. Я не хочу, чтобы перечеркнули все сделанное", – заявил в ответ Александр Лукашенко.
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Кто такой Петр Симоненко?
Это 67-летний украинский пророссийский политик. Еще с 1993 возглавляет "коммунистическую партию", которая находится под запретом с 2014 года.
Он родом из Донецка, на протяжении многих лет был народным депутатом Украины – со второго по седьмого созывов.
В Украине он неоднократно попадал в различные скандалы за свою антиукраинскую позицию. В частности Петр Симоненко отрицал Голодомор как геноцид украинцев, врал о якобы награждении Романа Шухевича Адольфом Гитлером, депортации крымских татар и тому подобное.