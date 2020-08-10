Лідера забороненої в Україні "комуністичної партії" помітили в Мінську – на пресконференції Олександр Лукашенка після завершення голосування на виборах 9 серпня.

У соціальних мережах припускають, що український "комуніст" поїхав у Білорусь розповідати про "конкурентну й переконливу перемогу" Олександра Лукашенка, пише 24 канал.

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В один з моментів розмови з журналістами Лукашенко почав розповідати, що заяви про утиски опозиції – "надумані опозиційними російськими ЗМІ".

Тоді в спілкування й утрутився чи не ключовий носій тоталітарної ідеології в Україні. Петро Симоненко запропонував зібрати опозиційних білоруських журналістів і відправити на Донбас, де нині триває війна.

На кілька днів в Україну, там все буде зрозуміло. На кілька днів і на передову. Ми ж то кров'ю сьогодні платимо за все те, про що вони говорять,

– заявив Петро Симоненко.

Про що саме говорив проросійський політик не зовсім зрозуміло. Та з контексту виглядає, що він має на увазі, мовляв, Україна досі платить кров'ю за цивілізаційний вибір демократії у 2014 році. Втім яким боком до цього "комуністи", які в той час підтримували режим Януковича – зовсім незрозуміло.

"А я не хочу, щоб це було. Я їм це кажу, а вони ніяк не можуть повірити. Вони думають, що я через чверть століття здурів і вчепився за цю владу. Та не в цьому справа. Я не хочу, щоб перекреслили все зроблене", – заявив у відповідь Олександр Лукашенко.

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