Головного "комуніста" України Симоненка помітили на "переможній" конференції Лукашенка
Лідера забороненої в Україні "комуністичної партії" помітили в Мінську – на пресконференції Олександр Лукашенка після завершення голосування на виборах 9 серпня.
У соціальних мережах припускають, що український "комуніст" поїхав у Білорусь розповідати про "конкурентну й переконливу перемогу" Олександра Лукашенка, пише 24 канал.
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В один з моментів розмови з журналістами Лукашенко почав розповідати, що заяви про утиски опозиції – "надумані опозиційними російськими ЗМІ".
Тоді в спілкування й утрутився чи не ключовий носій тоталітарної ідеології в Україні. Петро Симоненко запропонував зібрати опозиційних білоруських журналістів і відправити на Донбас, де нині триває війна.
На кілька днів в Україну, там все буде зрозуміло. На кілька днів і на передову. Ми ж то кров'ю сьогодні платимо за все те, про що вони говорять,
– заявив Петро Симоненко.
Про що саме говорив проросійський політик не зовсім зрозуміло. Та з контексту виглядає, що він має на увазі, мовляв, Україна досі платить кров'ю за цивілізаційний вибір демократії у 2014 році. Втім яким боком до цього "комуністи", які в той час підтримували режим Януковича – зовсім незрозуміло.
"А я не хочу, щоб це було. Я їм це кажу, а вони ніяк не можуть повірити. Вони думають, що я через чверть століття здурів і вчепився за цю владу. Та не в цьому справа. Я не хочу, щоб перекреслили все зроблене", – заявив у відповідь Олександр Лукашенко.
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Хто такий Петро Симоненко?
Це 67-річний український проросійський політик. Він ще з 1993 очолює "комуністичну партію", яка перебуває під забороною з 2014 року.
Він родом з Донецька, а також впродовж багатьох років був народним депутатом України – з другого по сьомого скликань.
В Україні він неодноразово потрапляв у різні скандали через свою антиукраїнську позицію. Зокрема Петро Симоненко заперечував Голодомор як геноцид українців, брехав про буцімто нагородження Романа Шухевича Адольфом Гітлером, депортацію кримських татар тощо.