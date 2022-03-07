Как сказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, устойчивая оборона наших городов и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех.

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Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток оцепления Киева. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет.

Я призываю жителей оккупированных районов присоединяться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом,

– отметил Залужный.

Как украинцы дают отпор оккупантам

В Херсоне люди вышли на массовые протесты против оккупанта. Люди не собираются допустить сценарий захвата их города и готовы его защищать.

Город Бердянск в Запорожской области оккупирован: российские военные захватили горсовет, но местные жители не сдаются. Гражданские митингуют перед админзданием, четко указывая, куда рашистам идти.



Советы для движения сопротивления / Инфографика 24 канала

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