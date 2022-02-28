Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он рассказал, как прошли четвертые сутки войны России в Украине.

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Враг поражает цинизмом

За минувшие сутки, 27 февраля, российские бойцы:

в боевых целях применили оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". В то же время попали в мирный Житомир;

использовали женщин и детей как живой щит;

стреляли из тяжелого вооружения по жилым объектам;

в Ад войны посылает срочников;

переодевается в форму военнослужащих ВСУ и использует машины скорой помощи для прикрытия диверсионной деятельности;

в упор расстреливает автомобиль с семьей.

На счету Путина смерть невинных детей

С начала открытой вооруженной агрессии от рук российских военных уже погибли 16 детей.

Мы этого никогда не простим! Эти дни показали, как далеко мы ушли от России в ментальном плане. Мы уже победили,

– подытожил Залужный.

Добавим, что Украина достойно противостоит российской агрессии с 24 февраля. К сожалению, потери фиксируют и среди гражданского населения. По состоянию на 27 февраля 2022 года, число погибших составляет 352 человека.

Относительно раненых ситуация выглядит следующим образом:

общее количество 1684 человека,

среди них 116 детей.

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