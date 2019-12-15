Главную елку Белого дома украсили игрушкой вертолета украинского производителя: фото

В Белом доме – официальной резиденции президента США – выбрали вертолет Сикорского Н-34 официальным рождественским елочным украшением этого года. Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства

Ассоциация истории Белого дома ежегодно выбирает тему для украшения президентской елки, пишет "Голос Америки".

Невероятные фото: Новый год 2020: лучшие елки мира

Что известно о вертолете Sikorsky H-34?

Sikorsky H-34 – американский транспортный вертолет, который в 1950-1960 годах активно использовали военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Создан он всемирно известным украинским конструктором Игорем Сикорским.

Вертолет использовался во многих странах, среди которых, кроме США, были Великобритания, Франция, Германия и СССР. Долгое время он был самым распространенным вертолетом в мире, а его серийное производство прекратилось в 1970 году.

Игрушка вертолета Сикорского для Белого дома: смотрите фото

Как Sikorsky H-34 связан с историей США?

Летом 1957 года, президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу. Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты.

Президент на вертолете Сикорского перелетел к воздушной станции ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие машиной длилось бы несколько часов, лодкой – 40 минут, а вертолетом Сикорского – всего семь минут.