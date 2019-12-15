19:47
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Главную елку Белого дома украсили игрушкой вертолета украинского производителя: фото

      29 Читати новину українською
      Тема рождественской елки в Белом доме / ukrinform.ua

      В Белом доме – официальной резиденции президента США – выбрали вертолет Сикорского Н-34 официальным рождественским елочным украшением этого года. Украшение чтит президента Дуайта Эйзенхауэра, который первым принял решение использовать вертолеты с целью перевозок первых лиц государства

      Ассоциация истории Белого дома ежегодно выбирает тему для украшения президентской елки, пишет "Голос Америки".

      Невероятные фото: Новый год 2020: лучшие елки мира

      Что известно о вертолете Sikorsky H-34?

      Sikorsky H-34 – американский транспортный вертолет, который в 1950-1960 годах активно использовали военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Создан он всемирно известным украинским конструктором Игорем Сикорским.

      Вертолет использовался во многих странах, среди которых, кроме США, были Великобритания, Франция, Германия и СССР. Долгое время он был самым распространенным вертолетом в мире, а его серийное производство прекратилось в 1970 году.

      Игрушка вертолета Сикорского для Белого дома: смотрите фото

      Как Sikorsky H-34 связан с историей США?

      Летом 1957 года, президент Эйзенхауэр проводил отпуск в Род Айленде, когда пришло известие о том, что он должен вернуться в американскую столицу. Вместо того, чтобы использовать президентскую яхту, помощник посоветовал президенту воспользоваться вертолетом морской пехоты.

      Президент на вертолете Сикорского перелетел к воздушной станции ВМС США, откуда президентский самолет доставил его в Вашингтон. Путешествие машиной длилось бы несколько часов, лодкой – 40 минут, а вертолетом Сикорского – всего семь минут.

       

      Лунный календарь на декабрь 2019
      сегодня
      5269
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости США История Рождество
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Циничные обещания Путина и борьба за Крым на картах – видео недели
      Северин Трач 30
      сегодня , 18:15 Бубка голосовал против отстранения России от Олимпиады: правда или нет
      Ігор Саджениця 171
      сегодня , 17:00 Особливий статус Донбасу: як це грає "на руку" Путіну
      Анна Калюжна 114
      сегодня , 15:03 Хитрый Путин и волна протестов: топ событий, изменивших мир в 2019 году
      Анатолій Максимов 547
      сегодня , 13:51 "Приватбанк" не вернут Коломойскому? Что означает новая инициатива Кабмина
      Ярослав Голобородько 531
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук