Головну ялинку Білого дому прикрасили іграшкою вертольота українського конструктора: фото

У Білому домі – офіційній резиденції президента США – обрали вертоліт Сікорського Н-34 офіційною різдвяною ялинковою прикрасою цього року. Прикраса вшановує президента Дуайта Ейзенхауера, який першим ухвалив рішення використовувати гелікоптери з метою перевезень перших осіб держави

Асоціація історії Білого дому щороку обирає тему для прикраси президентської ялинки, пише "Голос Америки".

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Що відомо про гелікоптер Sikorsky H-34?

Sikorsky H-34 – американський транспортний вертоліт, який у 1950-1960 роках активно використовували військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Створений він всесвітньо відомим українським конструктором Ігорем Сікорським.

Вертоліт використовувався у багатьох країнах, серед яких, крім США, були Велика Британія, Франція, Німеччина та СРСР. Довгий час він був найпоширенішим вертольотом у світі, а його серійне виробництво припинилося у 1970 році.

Іграшка вертольота Сікорського для Білого дому: дивіться фото

Як Sikorsky H-34 пов'язаний з історією США?

Влітку 1957 року, президент Ейзенхауер проводив відпустку у Род Айленді, коли надійшла звістка про те, що він має повернутись до американської столиці. Замість того, щоб використати президентську яхту, помічник порадив президенту скористатись вертольотом морської піхоти.

Президент на вертольоті Сікорського перелетів до повітряної станції ВМС США, звідки президентський літак доправив його до Вашингтона. Подорож машиною тривала б декілька годин, човном – 40 хвилин, а гелікоптером Сікорського – лише сім хвилин.