Главную новогоднюю елку в Дунаевцах Хмельницкой области сдуло ветром: фото
В Дунаевцах Хмельницкой области из-за сильных порывов ветра упала главная елка города. Впоследствии новогоднюю красавицу таки подняли и закрепили крепче.
Инцидент с елкой случился накануне Нового года, 31 декабря, пишут "Деловые Дунаевцы" в фейсбуке.
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По свидетельствам очевидцев, из-за шквального ветра елка выпала из металлического крепления.
Ветер повалил новогоднюю елку в Дунаевцах / фото с фейбсука
"Работники коммунальных предприятий оперативно восстановили искусственную главную новогоднюю елку города Дунаевцы, которая не выдержала натиска порывов ветра и получила повреждения несущей трубы", – пишет издание.
Коммунальщики подняли главную елку в Дунаевцах
Тем не менее местные жители раскритиковали в комментариях власть Дунаевцев за ненадлежащий монтаж новогоднего дерева.
Новогодняя елка в Дунаевцах