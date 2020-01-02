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      Главную новогоднюю елку в Дунаевцах Хмельницкой области сдуло ветром: фото

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      Ветер повалил главную новогоднюю елку в Дунаевцах Хмельницкой области / Фото из Facebook

      В Дунаевцах Хмельницкой области из-за сильных порывов ветра упала главная елка города. Впоследствии новогоднюю красавицу таки подняли и закрепили крепче.

      Инцидент с елкой случился накануне Нового года, 31 декабря, пишут "Деловые Дунаевцы" в фейсбуке.

      Интересно: Новогодняя елка Киева – пятая среди самых красивых в Европе: рейтинг фото

      По свидетельствам очевидцев, из-за шквального ветра елка выпала из металлического крепления.


      Ветер повалил новогоднюю елку в Дунаевцах / фото с фейбсука

      "Работники коммунальных предприятий оперативно восстановили искусственную главную новогоднюю елку города Дунаевцы, которая не выдержала натиска порывов ветра и получила повреждения несущей трубы", – пишет издание.


      Коммунальщики подняли главную елку в Дунаевцах

      Тем не менее местные жители раскритиковали в комментариях власть Дунаевцев за ненадлежащий монтаж новогоднего дерева.


      Новогодняя елка в Дунаевцах

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Непогода в Украине Новости Хмельницкого Новогодние праздники
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