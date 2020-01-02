Главную новогоднюю елку в Дунаевцах Хмельницкой области сдуло ветром: фото

В Дунаевцах Хмельницкой области из-за сильных порывов ветра упала главная елка города. Впоследствии новогоднюю красавицу таки подняли и закрепили крепче.

Инцидент с елкой случился накануне Нового года, 31 декабря, пишут "Деловые Дунаевцы" в фейсбуке.

Интересно: Новогодняя елка Киева – пятая среди самых красивых в Европе: рейтинг фото

По свидетельствам очевидцев, из-за шквального ветра елка выпала из металлического крепления.



Ветер повалил новогоднюю елку в Дунаевцах / фото с фейбсука

"Работники коммунальных предприятий оперативно восстановили искусственную главную новогоднюю елку города Дунаевцы, которая не выдержала натиска порывов ветра и получила повреждения несущей трубы", – пишет издание.



Коммунальщики подняли главную елку в Дунаевцах

Тем не менее местные жители раскритиковали в комментариях власть Дунаевцев за ненадлежащий монтаж новогоднего дерева.



Новогодняя елка в Дунаевцах