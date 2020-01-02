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      Головну новорічну ялинку Дунаївців на Хмельниччині здуло вітром: фото

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      Вітер повалив головну новорічну ялинку у Дунаївцях на Хмельниччині / Фото з Facebook

      У Дунаївцях Хмельницької області через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста. Згодом новорічну красуню таки підняли та закріпили міцніше.

      Інцидент з ялинкою трапився напередодні Нового року, 31 грудня, пишуть "Ділові Дунаївці" у фейсбуці.

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      За даними очевидців, через шквальний вітер ялинка випала із металевого кріплення.


      Вітер повалив новорічну ялинку у Дунаївцях / фото з фейбсука

      "Працівники комунальних підприємств оперативно відновили штучну головну новорічну ялинку міста Дунаївці, яка не витримала натиску поривів вітру та отримала пошкодження несучої труби", – пише видання.


      Комунальники підняли головну ялинку в Дунаївцях

      Тим не менш місцеві жителі розкритикували у коментарях владу Дунаївців за неналежний монтаж новорічного дерева. 


      Новорічна ялинка у Дунаївцях

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Курйозні новини Новорічні свята Новини Хмельницького Негода в Україні
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