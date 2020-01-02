Головну новорічну ялинку Дунаївців на Хмельниччині здуло вітром: фото

У Дунаївцях Хмельницької області через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста. Згодом новорічну красуню таки підняли та закріпили міцніше.

Інцидент з ялинкою трапився напередодні Нового року, 31 грудня, пишуть "Ділові Дунаївці" у фейсбуці.

Цікаво: Новорічна ялинка Києва – п'ята серед найкрасивіших у Європі: рейтинг у фото

За даними очевидців, через шквальний вітер ялинка випала із металевого кріплення.



Вітер повалив новорічну ялинку у Дунаївцях / фото з фейбсука

"Працівники комунальних підприємств оперативно відновили штучну головну новорічну ялинку міста Дунаївці, яка не витримала натиску поривів вітру та отримала пошкодження несучої труби", – пише видання.



Комунальники підняли головну ялинку в Дунаївцях

Тим не менш місцеві жителі розкритикували у коментарях владу Дунаївців за неналежний монтаж новорічного дерева.



Новорічна ялинка у Дунаївцях