Головну новорічну ялинку Дунаївців на Хмельниччині здуло вітром: фото
У Дунаївцях Хмельницької області через сильні пориви вітру впала головна ялинка міста. Згодом новорічну красуню таки підняли та закріпили міцніше.
Інцидент з ялинкою трапився напередодні Нового року, 31 грудня, пишуть "Ділові Дунаївці" у фейсбуці.
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За даними очевидців, через шквальний вітер ялинка випала із металевого кріплення.
Вітер повалив новорічну ялинку у Дунаївцях / фото з фейбсука
"Працівники комунальних підприємств оперативно відновили штучну головну новорічну ялинку міста Дунаївці, яка не витримала натиску поривів вітру та отримала пошкодження несучої труби", – пише видання.
Комунальники підняли головну ялинку в Дунаївцях
Тим не менш місцеві жителі розкритикували у коментарях владу Дунаївців за неналежний монтаж новорічного дерева.
Новорічна ялинка у Дунаївцях