Главную роль будет играть не Зеленский, и в этом угроза, – Найем

Главным является не Владимир Зеленский, а среднее звено, которое он назначит. Именно эти люди могут разрушить построенное, именно поэтому нужно быстро закрепить уже сделанные реформы. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Мустафа Найем.

– Что нужно делать. Я бы советовал сейчас, на самом деле, максимально внести количество законопроектов, которые "зацементируют" ту повестку дня, которая была раньше.

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– Прежде всего, это касается антикоррупционных органов, евроинтеграционных реформ, судебной власти и судебной реформы. "Зацементировать" нужно, чтобы не было возможности вернуть. Почему.

Потому что еще раз подчеркиваю: главную роль будет играть не господин Зеленский, а среднее звено. Среднее звено и те, кого он назначит на эти органы. И они будут пытаться разрушить эти истории: начиная с закона о люстрации, заканчивая независимостью антикоррупционного бюро, перезапуском САП, НАПК тому подобное.

– Эти все истории надо закрепить. Потому что сейчас может произойти ситуация, когда под "улюлюканье", под попытки изобразить "все, что было старое, – плохое", могут разрушить очень важные вещи, которые не позволят дальше строить достойную повестку дня. Вернуть будет гораздо труднее.

Видео: интервью с Мустафой Найемом

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