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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Головну роль гратиме не Зеленський, і в цьому є загроза, – Найєм

      980 Читать новость на русском
      Мустафа Найєм
      Мустафа Найєм / Screenshot

      Головним є не Володимир Зеленський, а середня ланка, яку він призначить. Саме ці люди можуть зруйнувати побудоване, саме тому потрібно швидко закріпити вже зроблені реформи. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів Мустафа Найєм.

      – Що потрібно робити. Я би радив зараз, насправді, максимально внести кількість законопроектів, які "зацементують" той порядок денний, який був раніше.

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      – Перш за все, це стосується антикорупційних органів, євроінтеграційних реформ, суддівської влади і суддівської реформи. "Зацементувати" потрібно, щоб не було можливості повернути. Чому.

      Тому що ще раз підкреслюю: головну роль буде грати не пан Зеленський, а середня ланка. Середня ланка і тих, кого він призначить на ці органи. І вони будуть намагатися зруйнувати ці історії: починаючи від закону про люстрацію, завершуючи незалежністю антикорупційного бюро, перезапуску САП, НАЗК тощо.

      – Ці всі історії треба закріпити. Бо зараз може статися ситуація, коли під "улюкання", під намагання вдати "все що було старе – погане", можуть зруйнувати дуже важливі речі, які не дозволять далі будувати достойний порядок денний. Повернути буде набагато важче. 

      Відео: інтерв'ю з Мустафою Найємом

      Дивіться відеомарафон 24 каналу про вибори:

       

      blog_ava
      Програма Володимира Зеленського: основні тези
      21 квітня
      49347
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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