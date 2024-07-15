Также он отметил результаты Саммита мира, саммита НАТО и Конференции по восстановлению Украины. Детали об этом гарант Украины рассказал во время пресс-конференции, информирует 24 Канал.

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Зеленский прокомментировал основные достижения Украины за полугодие

Прежде всего президент Владимир Зеленский отметил принятие Конгрессом США закона о выделения Украине помощи на сумму 61 миллиарда долларов.

Вторым важным пунктом гарант Украины назвал гарантии безопасности для нашего государства. Собственно, по его словам, после принятия Совместной декларации G7 о поддержке Украины к ней присоединились 32 страны. В частности двусторонние соглашения по безопасности уже заключили с 23-мя из них.

Там все: от денег до оружия, от гуманитарной помощи до восстановления, кибербезопасность, ПВО и тому подобное. Приблизительная сумма этих договоров – 38 миллиардов долларов. Я считаю, что это мощный результат,

– констатировал глава государства.

Кроме этого, Зеленский напомнил о саммите G7, результатом которого стало решение о выделении Украине 50 миллиардов долларов США до конца года за счет замороженных российских активов.

Также Зеленский отдельно выделил "наше будущее" в Европейском Союзе. Так, большим позитивом для Украины сегодня и в будущем Президент считает решение Европейского совета о фактическом открытии переговоров относительно будущего членства нашей страны в ЕС.

Также он отметил саммит НАТО, который состоялся на прошлой неделе в Вашингтоне.

Наверное, это самый мощный саммит НАТО с точки зрения результатов для Украины. Прежде всего – это ПВО. 5 дополнительных "Петриотов" плюс десятки "Гоуков", "Айрис-ти", "Насамсов", других систем. Большое количество ракет для ПВО,

– сказал Владимир Зеленский.

Еще одним пунктом гарант назвал инаугурационный Саммит мира в Швейцарии, где приняли участие 101 участник. И отметил, что после его окончания итоговое коммюнике поддержали еще 12 участников. Так, по словам Зеленского, на сегодня 92 страны подписались под этим документом.

По словам главы государства, результаты для нас принесла и Конференция по восстановлению Украины, которая состоялась в прошлом месяце в Берлине. Ведь на ней приняли соответствующие решения по энергетике, экономики и восстановления.

Поэтому, подытоживая сказанное президентом Украины, главные достижения полугодия: