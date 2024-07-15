Також він відзначив результати Саміту миру, саміту НАТО та Конференції з відновлення України. Деталі про це гарант України розказав під час пресконференції, інформує 24 Канал.

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Зеленський прокоментував основні здобутки України за півріччя

Передусім президент Володимир Зеленський відзначив ухвалення Конгресом США закону щодо виділення Україні допомоги на суму 61 мільярда доларів.

Другим важливим пунктом гарант України назвав гарантії безпеки для нашої держави. Власне, за його словами, після ухвалення Спільної декларації G7 про підтримку України до неї приєдналися 32 країни. Зокрема двосторонні безпекові угоди вже уклали з 23-ма з них.

Там усе: від грошей до зброї, від гуманітарної допомоги до відновлення, кібербезпека, ППО тощо. Приблизна сума цих договорів – 38 мільярдів доларів. Я вважаю, що це потужний результат,

– констатував глава держави.

Крім цього, Зеленський нагадав про саміт G7, результатом якого стало рішення щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів США до кінця року за рахунок заморожених російських активів.

Також Зеленський окремо виділив "наше майбутнє" в Європейському Союзі. Так, великим позитивом для України сьогодні й у майбутньому Президент вважає рішення Європейської ради про фактичне відкриття переговорів щодо майбутнього членства нашої країни в ЄС.

Також він відзначив саміт НАТО, який відбувся минулого тижня у Вашингтоні.

Напевно, це найпотужніший саміт НАТО з погляду результатів для України. Передусім – це ППО. 5 додаткових "Петріотів" плюс десятки "Гоуків", "Айріс-тi", "Насамсів", інших систем. Велика кількість ракет для ППО,

– сказав Володимир Зеленський.

Ще одним пунктом гарант назвав інавгураційний Саміт миру у Швейцарії, де взяли участь 101 учасник. І наголосив, що після його закінчення підсумкове комюніке підтримали ще 12 учасників. Так, за словами Зеленського, на сьогодні 92 країни підписалися під цим документом.

За словами глави держави, результати для нас принесла й Конференція з відновлення України, яка відбулася минулого місяця в Берліні. Адже на ній ухвалили відповідні рішення щодо енергетики, економіки та відновлення.

Тож, підсумовуючи сказане президентом України, головні здобутки півріччя: