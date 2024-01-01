Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что ВСУ нашли "ключ" к ПВО врагу. Между тем в сети публикуют фотографии того, как через 3 месяца выглядит здание штаба Черноморского флота.
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Уничтожение черноморского флота
Свитан отметил, что мы нашли ключ к ПВО врагу. Мы нашли то, как ее скрывать. У россиян нет точки на карте в ближайшем к Украине радиусе, где они могли бы укрыться от наших ударов. Все дело во времени и количестве. Поставленная задача будет выполнена.
Это главный итог в прошлом году. Начало затопления черноморского флота. Именно начало. Мы можем затопить весь черноморский флот. Механизмы есть, ПВО скрыта. Главное – дальность. С этим сейчас работают и ВСУ, и СБУ, и ГУР,
– заметил полковник запаса ВСУ.
Укрепление на Востоке
По словам военного эксперта, мы серьезно укрепились по некоторым позициям на восточном фронте. Мы выдержим восточный фронт в режиме обороны год – полтора. Будем готовиться к следующим боям в следующем году на новом технологическом витке развития ВСУ.
"Подойдут самолеты, подойдут дальние ракеты. Это уже будет следующий виток спирали, и мы выполним поставленную на этот год задачу, отложенную до появления высокотехнологичного оружия", - подчеркнул летчик-инструктор.
Черноморский флот России: последние новости
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