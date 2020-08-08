В Бейруте оказания почестей памяти погибшим переросло в жесткие столкновения, протестующие захватили здание МИД. Кабмин собрался на внеочередное заседание из-за ухудшения коронавирусной ситуации. Журналист-расследователь проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашел в своем доме прослушивающие устройства. Кабмин прекращает работу КПВВ на границе с Крымом. Такими были новости субботы, 8 августа.

Главные новости в Украине и мире за сегодня:

Кровавые столкновения в Бейруте

8 августа оказание почестей памяти погибших во время катастрофических взрывов в Бейруте переросло в кровавые столкновения с полицией. По предварительным данным в центре столицы Ливана собрались более 5 тысяч человек. Люди уже захватили здание МИД.

Актуально Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 158, более 6 тысяч раненых

Почему люди протестуют против ливанских властей

Протестующие требуют отставки руководства страны. Люди осудили чиновников, которых обвиняют в безответственности и коррумпированности, из-за чего и произошла трагедия.

Участники демонстраций устраивают поджоги, громят магазины, а также забрасывают силовиков камнями. По данным местного отделения Красного Креста, во время сегодняшних беспорядков пострадали 109 человек.

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались снести заграждения, установленные возле парламента. Некоторые протестующие бросали камни, звучали такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

Кровавые столкновения у МИД в Бейруте: смотрите видео

Взрывы в Бейруте: главное о трагедии

4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По состоянию на 8 августа жертвами взрыва стали 158 человек, более 6 тысяч человек ранены, еще 60 – пропали без вести.

По предварительной информации, взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Внеочередное заседание Кабмина

8 августа состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров. На нем обсуждали ухудшение коронавирусной ситуации в Украине.

Результаты внеочередного заседания правительства: главное

Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний.

Министр здравоохранения Максим Степанов должен подробно отчитаться о готовности больниц ко второй волне. Речь идет о тех медучреждениях, которые будут принимать больных коронавирусом.

Еще одно важное решение, но оно уже не касается коронавируса, – правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану. В порту столицы страны Бейрута недавно произошли два мощных взрыва.

Обратите внимание! По состоянию на 8 августа в Украине зарегистрировали 79 750 больных COVID-19, 1 489 из которых за прошедшие сутки.

Прослушка у журналиста "Схем" Михаила Ткача

Журналист-расследователь проекта "Схемы" Михаил Ткач заявил, что нашел в своем доме прослушивающие устройства. Он отметил, что в течение нескольких недель он несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников.

Ткач сказал, что живет в квартире на последнем этаже дома. Поэтому на чердаке дома нашли отверстие длиной около 60 сантиметров, которое проходит в потолок.

Журналист "Схем" нашел прослушку у себя дома / Фото Михаила Ткача

Что известно о Михаиле Ткаче

Это журналист-расследователь проекта "Схемы" "Радио Свобода". В своей работе он проводит расследования о ключевых представителях власти, олигархах и тому подобное.

В последнее время он снимал сюжет, например, о переезде Владимира Зеленского на государственную дачу. Нарушений со стороны президента в этом, конечно же, нет. Даже есть плюсы – упрощение работы для охраны и использование дачи, за уход за которой из госбюджета и так выделяют деньги.

Впрочем огромные вопросы вызывают два момента. Во-первых, в своей предвыборной кампании Владимир Зеленским был таким "народным кандидатом". Говорил, что дачи, кортежи не нужны президенту. Второй вопрос в том, что это делалось тайно – Офис президента рассказал о переезде только после выхода сюжета.

Еще одним из последних сюжетов был рассказ о кортеже Владимира Зеленского и самых богатых политиков, в частности Григория Суркиса. В частности говорилось о пренебрежении правилами дорожного движения и тому подобное.

Важно После замечаний СМИ полиция вернула сообщение о прослушке у Ткача

Кабмин прекращает работу КПВВ на границе с Крымом

От 9 и до 30 августа правительство временно прекращает работу пунктов пропуска в оккупированный Россией Крым. Все из-за значительного распространения коронавируса, как на материковой Украине, так и на оккупированном полуострове. Соответствующее поручение накануне дал президент Владимир Зеленский.

Решение приняли из-за того, что количество случаев коронавируса стремительно увеличивается.

Кого все же будут пропускать через КПВВ с Крымом

На въезд – граждан Украины и членов их семей, место жительства которых зарегистрировано в Крыму или Севастополе.

На выезд – граждан, место жительства которых зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, которые дали согласие на самоизоляцию с использованием приложения "Дий дома".

Лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий

Выезд из временно оккупированной территории Крыма и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А вот въезд в таких же обстоятельствах – по решению председателя Госпогранслужбы.