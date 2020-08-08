У Бейруті вшанування пам'яті загиблих переросло у жорсткі сутички, протестувальники захопили будівлю МЗС. Кабмін зібрався на позачергове засідання через погіршення коронавірусної ситуації в Україні. Журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що знайшов у своєму домі прослуховуючі пристрої. Кабмін припиняє роботу КПВВ на межі з Кримом. Такими були головні новини суботи, 8 серпня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Криваві сутички у Бейруті

8 серпня вшанувати пам'яті загиблих під час катастрофічних вибухів у Бейруті переросло у криваві сутички з поліцією. За попередніми даними у центрі столиці Лівану зібралися понад 5 тисяч людей. Люди вже захопили будівлю МЗС.

Актуально Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 158, понад 6 тисяч поранених

Чому люди протестують проти ліванської влади

Протестувальники вимагають відставки керівництва країни. Люди засудили чиновників, яких звинувачують у безвідповідальності та корумпованості, через що й сталася трагедія.

Учасники демонстрацій влаштовують підпали, громлять магазини, а також закидують силовиків камінням. За даними місцевого відділення Червоного Хреста, під час сьогоднішніх заворушень постраждали 109 осіб.

Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які намагалися знести загородження, встановлені біля парламенту. Деякі протестувальники кидали каміння, лунали такі гасла, як "Народ хоче повалення режиму" і "Забирайтеся, вбивці!".

Криваві сутички біля МЗС в Бейруті: дивіться відео

Вибухи у Бейруті: головне про трагедію

4 серпня у порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Станом на 8 серпня жертвами вибуху стали 158 людей, понад 6 тисяч осіб поранені, ще 60 – пропали безвісти.

За попередньою інформацією, вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

Позачергове засідання Кабміну

8 серпня відбулося позачергове засідання Кабінету Міністрів. На ньому обговорювали погіршення коронавірусної ситуації в Україні.

Результати позачергового засідання уряду: головне

МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відстежування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов має детально прозвітувати про готовність лікарень другої хвилі. Мовиться про ті медзаклади, що прийматимуть хворих на коронавірус.

Ще одне важливе рішення, але воно вже не стосується коронавірусу, – уряд затвердив проєкт указу президента про надання гуманітарної допомоги Лівану. У порту столиці країни Бейрута нещодавно сталися два потужні вибухи.

Зверніть увагу! Станом на 8 серпня в Україні зареєстрували 79 750 хворих на COVID-19, 1 489 з яких за минулу добу.

Прослушка у журналіста "Схем" Михайла Ткача

Журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" Михайло Ткач заявив, що знайшов у своєму домі прослуховуючі пристрої. Він зауважив, що протягом кількох тижнів він декілька разів отримував попередження про те, що його журналістська діяльність дратує високопосадовців.

Ткач сказав, що живе у квартирі на останньому поверсі будинку. Тож на горищі будинку знайшли отвір довжиною близько 60 сантиметрів, що проходить у стелю.

Журналіст "Схем" знайшов прослушку у себе вдома / Фото Михайла Ткача

Що відомо про Михайла Ткача

Це журналіст-розслідувач проєкту "Схеми" "Радіо Свобода". У своїй роботі він проводить розслідування про ключових представників влади, олігархів тощо.

Останнім часом він знімав сюжет, наприклад, про переїзд Володимира Зеленського на державну дачу. Порушень з боку президента в цьому, звісно ж, немає. Навіть є плюси – спрощення роботи для охорони й використання дачі, за догляд за якою з держбюджету й так виділяють гроші.

Втім величезні питання викликають два моменти. По-перше, у своїй передвиборчій кампанії Володимир Зеленським був таким "народним кандидатом". Говорив, що дачі, кортежі непотрібні президенту. Друге питання в тому, що це робилося таємно – Офіс президента розповів про переїзд лише після виходу сюжету.

Ще одним з останніх сюжетів була розповідь про кортежі Володимира Зеленського й найбагатших політиків, зокрема Григорія Суркіса. Зокрема мовилося про нехтування правилами дорожнього руху тощо.

Важливо Після зауважень ЗМІ поліція повернула повідомлення про прослушку в Ткача

Кабмін припиняє роботу КПВВ на межі з Кримом

Від 9 і до 30 серпня уряд тимчасово припиняє роботу пунктів пропуску в окупований Росією Крим. Усе через значне поширення коронавірусу, як на материковій Україні, так і на окупованому півострові. Відповідне доручення напередодні дав президент Володимир Зеленський.

Рішення ухвалили через те, що кількість випадків коронавірусу стрімко збільшується.

Кого усе ж пропускатимуть через КПВВ з Кримом

На в'їзд – громадян України та членів їх сімей, місце проживання яких зареєстровано в Криму або місті Севастополі.

На виїзд – громадян, місце проживання яких зареєстровано за межами Автономної Республіки Крим або міста Севастополя, які дали згоду на самоізоляцію з використанням додатка "Дій вдома".

Осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів або у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань, а також представників дипломатичних установ та гуманітарних місій

Виїзд з тимчасово окупованої території Криму і міста Севастополя інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А ось в'їзд за таких же обставин – за рішенням голови Держприкордонслужби.