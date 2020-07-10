Укрзализныця планирует полное восстановление железнодорожного сообщения в августе. Нидерланды будут судиться с Россией за сбитие MH17. Полиция задержала троих подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты". Собор Святой Софии в Стамбуле станет мечетью. Такими были главные новости пятницы, 10 июля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Когда возобновят движение поездов

Укрзализныця планирует уже в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Однако это произойдет только в случае улучшения эпидемической ситуации.

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Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний COVID-19 пойдет на спад и мы сможем полноценно возобновить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе,

– сказал исполняющий обязанности главы правления Укрзализныци Иван Юрик.

Он привел пример, что сейчас к станции Львов курсируют 17 поездов дальнего сообщения и 10 пригородных. Однако действуют ограничения по количеству размещения пассажиров в вагонах. Позволяют находиться в купе только 2 пассажирам, в плацкартных вагонах – в шахматном порядке.

"И даже с этими ограничениями наполненность поездов составляет примерно 90%. В случае увеличения спроса мы будем увеличивать количество поездов", – отметил Юрик.

Какие ограничения действуют в поездах:

обязательно нужно надеть защитную медицинскую маску;

пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон;

пройти усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса;

уже в вагоне настоятельно рекомендуют по меньшей мере передвигаться.

Нидерланды судятся с Россией

Нидерланды подадут иск в Европейский суд по правам человека против России. Дело касается сбития самолета МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

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Подавая международное заявление в суд, правительство Нидерландов обменивается всей доступной информацией о причастности России к авиакатастрофе.

Таким образом Нидерланды поддерживают всех 298 жертв MH17, 17 разных национальностей и их ближайших родственников. Министр МИД Стеф Блок заявил, что достижение справедливости для всех погибших всегда будет оставаться наивысшим приоритетом правительства.

Сегодня, сделав этот шаг, мы поддержали будущие иски родственников. Таким образом мы приближаемся к нашей цели,

– подчеркнул политик.

О своем решении правительство сообщит представителям ООН. Нидерланды придают большое значение встречам с представителями РФ по поводу ее ответственности за авиакатастрофу.

В правительстве добавили, что цель этих встреч заключается в том, чтобы "найти решение, которое оправдывает огромные страдания и ущерб, причиненный падением рейса MH17".



Сбитие самолета MH17 в небе над Донбассом / Инфографика 24 канала

Задержание подозреваемых в подрыве авто Укрпочты

Полиция 10 июля задержала троих человек, которых подозревают в подрыве автомобиля Укрпочты в Полтавской области. Тогда злоумышленники похитили из машины 2 миллиона 700 тысяч гривен.

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Спасибо коллективу Национальной полиции, который в кратчайшие сроки установил и задержал подозреваемых в вооруженном ограблении и покушении на убийство сотрудников Укрпочты,

– написал заместитель главы МВД.

Геращенко также отметил, что водитель "Газели", в которой ехали работники Укрпочты, до сих пор находится в реанимации. Самодельное взрывное устройство сработало прямо у него над головой.

Он отметил, что полиция продолжает искать и других причастных к этому преступлению. В частности устанавливают наводчиков и пособников.

Злоумышленникам еще ранее инкриминировали покушение на убийство и разбой. По этой статье им "светит" до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Что известно о подрыве авто Укрпочты? Это преступление произошло еще утром 7 июля. В селе Тишки Полтавской области мужчины напали на автомобиль "Укрпочты". Злоумышленники взорвали "Газель", украли из нее более 2,5 миллионов гривен, а также завладели пистолетом охранника.



На фото с места взрыва было заметно, что он произошел внутри автомобиля. В то же время, как злоумышленники заложили взрывчатку – пока неизвестно.



Оба работника Укрпочты, которые находились в авто, попали в больницу с многочисленными травмами.

Собор Святой Софии станет мечетью

Городская власть Стамбула приняла решение, согласно которому собор Святой Софии из музея снова станет мечетью. Фактически, местные власти отменили решение правительства за 1934 год О статусе музея "восьмого чуда мира".

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Городской совет пришел к выводу, что Ая-София может использоваться только как мечеть. Об этом говорится в документации Фонда имени Султана Ахмет Хана, на балансе которого и находится собор.

При этом местная власть уверяет: несмотря на то, что собор снова будет мечетью, туда по-прежнему будут впускать христиан. Поэтому туристы из преимущественно христианских стран все равно смогут попасть внутрь.

К слову, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщил, что успел подписать документ, по которому собор Святой Софии станет мечетью.