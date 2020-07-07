СБУ 7 июля задержала в Киеве куратора донецких боевиков. Российский шпион является внештатным сотрудником ГРУ России и может быть причастен к катастрофе самолета рейса MH17.

По данным правоохранителей, диверсант продолжал выполнять задачи российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Актуально Россия получила доступ к обломкам Boeing по делу о сбитом самолете рейса MH17 Что известно о задержанном шпионе В течение 2014 – 2020 годов он выполнял функции одного из "кураторов" руководителей донецких боевиков по линии Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Как внештатный представитель российских спецслужб, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления" ДНР "" и других подразделений террористов.

В Офисе генпрокурора говорят, что руководители и представители этого "подразделения" имеют непосредственное отношение к сбивания пассажирского самолета "Боинг 777" Малайзийских авиалиний рейса MH17. Обнародованы записи задержанного с российскими спецслужбами СБУ обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" боевиков.

Фигуранты записей в своих разговорах упоминают фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей – Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова. Также упоминаются помощник президента РФ Владислав Сурков, главари так называемой "ДНР" Александр Захарченко (уже погиб), Александр Бородай и другие.

Также важная часть обнародованных записей – разговоры задержанного с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинский (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года. Смотрите видео телефонных разговоров куратора боевиков: Катастрофа Боинга в цифрах / Инфографика 24 канала