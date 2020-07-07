СБУ 7 липня затримала в Києві куратора донецьких бойовиків. Російський шпигун є позаштатним співробітником ГРУ Росії і може бути причетним до збиття літака рейсу MH17.

За даними правоохоронців, диверсант продовжував виконувати завдання російських спецслужб. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Актуально Росія отримала доступ до уламків Boeing у справі про збитий літак рейсу MH17 Що відомо про затриманого шпигуна Протягом 2014 – 2020 років він виконував функції одного з "кураторів" керівників донецьких бойовиків за лінією Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил РФ.

Як позаштатний представник російських спецслужб, він брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління "ДНР"" та інших підрозділів терористів.

В Офісі генпрокурора кажуть, що керівники та представники цього "підрозділу" безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака "Боїнг 777" Малайзійських авіаліній рейсу MH17. Оприлюднено записи затриманого з російськими спецслужбами СБУ оприлюднила аудіозаписи телефонних розмов, які розкривають деталі міжвідомчих війн між ГРУ та ФСБ за контроль над "керівниками" бойовиків.

Фігуранти записів у своїх розмовах згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова та його заступників – Андрія Бурлаки і Сергія Смірнова. Також згадуються помічник президента РФ Владислав Сурков, ватажки так званої "ДНР" Олександр Захарченко (вже загинув), Олександр Бородай та інші.

Також важлива частина оприлюднених записів – розмови затриманого з генерал-майором ГРУ Сергієм Дубінським (позивний "Хмурий") та Леонідом Харченком (позивний "Крот"), яких оголошено в міжнародний розшук у справі рейсу MH17, збитого в липні 2014 року. Дивіться відео телефонних розмов куратора бойовиків:

Збиття Боїнга у цифрах / Інфографіка 24 каналу