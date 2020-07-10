Укрзалізниця планує повне відновлення залізничного сполучення у серпні. Нідерланди судитимуться з Росією через збиття MH17. Поліція затримала трьох підозрюваних у нападі на авто Укрпошти. Собор Святої Софії у Стамбулі знову стане мечеттю. Такими були головні новини п'ятниці, 10 липня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Коли відновлять рух потягів

Укрзалізниця планує вже в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення. Однак це відбудеться лише у разі покращення епідемічної ситуації.

До слова Вандали розтрощили вагон електрички та виклали відео в соцмережі

Наразі в Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на COVID-19 піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами вже в серпні,

– сказав виконувач обов'язки голови правління Укрзалізниці Іван Юрик.

Він навів приклад, що зараз до станції Львів курсує 17 поїздів далеко сполучення і 10 приміських. Однак діють обмеження щодо кількості розміщення пасажирів у вагонах. Дозволяють перебувати у купе лише 2 пасажирам, у плацкартних вагонах – у шаховому порядку.

"Та навіть із цими обмеженнями наповненість поїздів складає приблизно 90%. У разі збільшення попиту ми будемо збільшувати кількість поїздів", – зазначив Юрик.

Які обмеження діють у потягах:

обов'язково потрібно вдягнути захисну медичну маску;

пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці у вагон;

пройти посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу;

вже у вагоні наполегливо рекомендують щонайменше пересуватись.

Нідерланди судяться з Росією

Нідерланди подадуть позов до Європейського суду з прав людини проти Росії. Справа стосується збиття літака МН17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

Цікаво СБУ спіймала куратора донецьких бойовиків: він причетний до збиття MH17 – відео

Подаючи міжнародну заяву до суду, уряд Нідерландів обмінюється усією доступною інформацією про причетність Росії до авіакатастрофи.

Таким чином Нідерланди підтримують усі 298 жертв MH17, 17 різних національностей і їхніх найближчих родичів. Міністр МЗС Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для усіх загиблих завжди залишатиметься найвищим пріоритетом уряду.

Сьогодні, зробивши цей крок, ми підтримали майбутні позови родичів. Таким чином ми наближаємось до нашої мети,

– наголосив політик.

Про своє рішення уряд повідомить представників ООН. Нідерланди надають великого значення зустрічам з представниками РФ з приводу її відповідальності за авіакатастрофу.

В уряді додали, що мета цих зустрічей полягає в тому, щоб "знайти рішення, яке виправдовує величезні страждання і збиток, заподіяний падінням рейсу MH17".



Збиття літака MH17 в небі над Донбасом / інфографіка 24 каналу

Затримання підозрюваних у підриві авто Укрпошти

Поліція 10 липня затримала трьох людей, яких підозрюють у підриві автомобіля Укрпошти в Полтавській області. Тоді зловмисники викрали з авта 2 мільйони 700 тисяч гривень.

До слова Викрали 2,5 мільйона гривень і пістолет: автомобіль Укрпошти підірвали на Полтавщині

Дякую колективу Національної поліції, який у найкоротші терміни встановив і затримав підозрюваних у збройному пограбуванні й замаху на вбивство співробітників Укрпошти,

– написав заступник глави МВС.

Геращенко також зауважив, що водій "Газелі", в якій їхали працівники Укрпошти, досі перебуває в реанімації. Саморобний вибуховий пристрій спрацював просто в нього над головою.

Він зауважив, що поліція продовжує шукати й інших причетних до цього злочину. Зокрема встановлюють навідників і посібників.

Зловмисникам ще раніше інкримінували замах на вбивство й розбій. За цією статтею їм "світить" до 15 років за ґратами або й довічне ув'язнення.

Що відомо про підрив авто Укрпошти?

Цей злочин трапився ще зранку 7 липня. У селі Тишки Полтавської області чоловіки напали на автомобіль Укрпошти. Зловмисники підірвали "Газель", вкрали з неї понад 2,5 мільйона гривень, а також заволоділи пістолетом охоронця.



На фото з місця вибуху було помітно, що він трапився всередині автомобіля. Водночас, як зловмисники заклали вибухівку – наразі невідомо.



Обоє працівників Укрпошти, що перебували в авто, потрапили до лікарні з численними травмами.

Собор Святої Софії знову стане мечеттю

Міська влада Стамбула схвалила рішення, за яким собор Святої Софії з музею знову стане мечеттю. Фактично, місцева влада скасувала рішення уряду від 1934 року про статус музею "восьмого дива світу".

Цікаво Ая-Софія у фото: факти і таємниці легендарного собору

Міська рада дійшла до висновку, що Ая-Софія може використовуватися лише як мечеть. Про це мовиться в документації Фонду імені Султана Ахмет Хана, на балансі якого й перебуває собор.

При цьому місцева запевняє: попри те, що собор знову буде мечеттю, туди й надалі впускатимуть християн. Тож туристи з переважно християнських країн і надалі зможуть потрапити всередину.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже повідомив, що встиг підписати документ, за яким собор Святої Софії знову стане мечеттю.