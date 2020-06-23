В Черновицкой и Ивано-Франковской областях объявили о красном уровне опасности из-за непогоды. Людей на Буковине уже начали эвакуировать, а на курорте "Буковель" река затопила дорогу. Из-за ситуации со стремительным распространением коронавируса Украину в мире считают страной из "красной зоны". Лидера партии Шария избили в Житомире. Такими были главные новости 23 июня.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня:

Непогода на Буковине и Прикарпатье

Здесь подробнее Прорывы дамб, жертвы и затопленные города: последствия стихии на Западе – фото и видео

Дожди в Черновицкой и Ивано-Франковской областях не прекращаются уже неделю. В селах нескольких районов области – горного Вижницкого, Путильского, пограничных Глыбокском и Герцаевском – последствия непогоды ощутили еще на выходных. Вода размыла дороги, разрушила дамбу в селе Банилов и затопила мост в Маршинцах.

Утром 23 июня местные власти сообщили, что пик уровня воды в реках ожидают вечером 23 июня, а позже появился прогноз об утре 24 июня.

В комментарии 24 каналу мэр Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что уже началась подготовка к эвакуации местных жителей из наиболее пострадавших сел, а также части районов Черновцов.

Работники городского совета сообщают жителям тех улиц, где есть угроза подтопления. Есть договоренности с отелями об отселении людей, обеспечении питьевой водой. Опыт печальный есть, поэтому действуем по алгоритму, учитывая предыдущие беды,

– рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Важно В Черновцах готовятся к эвакуации из-за наводнения: объявили красный уровень опасности

Как сообщает "Суспильне", в Черновицкой области уже затопило 103 дома, более сотни подвалов и 260 приусадебных участков. Переселили в безопасные от наводнения места 68 человек.

Затопило дорогу на Буковель

В результате сильных дождей затопило трассу национального значения, которая ведет со Львова в Мукачево. Автодорога была завалена деревьями, камнями и грязью. Рядом течет река Прут, поэтому из-за критического подъема воды там начало подмывать дорожное полотно.

Эта дорога ведет к горнолыжному курорту "Буковель". Между тем на дороге между Яремче и Микуличином произошел оползень, а в Татарове река подмыла дорогу, сообщает "Галка". Микуличин тоже затопило.

Важно! Вследствие непогоды в Ивано-Франковской области два человека погибли и один считается без вести пропавшим.

Поток воды "несется" по Буковелю – смотрите видео

Обострение стихии на Прикарпатье, которое сопровождается наводнениями и оползнями, ожидают 24 июня. По крайней мере об этом заявил председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив. В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Разрушены защитные дамбы, размыты берега рек, есть размыв дорог и их перекрытий из-за оползней,

– отметил Федорив. Красный уровень опасности Между тем Укргидрометцентр не прогнозирует улучшение ситуации и объявил о "красном уровне" опасности в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Жителей предупреждают о шквалах, ливнях с градом и грозах. Предупреждение о крайне опасных погодных условиях / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Украина в "красной зоне"

Украина попала в "красную зону" стран из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией. Это означает, что те, кто будут приезжать из Украины за границу, будут проходить обсервацию, если этого потребует постановление соответствующей страны.

Произошло это из-за того, что в государстве сейчас превышен суточный показатель новых инфицированных.

Украина попала в "красную зону", потому что показатель заболевания COVID-19 составляет выше 40 случаев за сутки на 100 тысяч населения,

– прокомментировали ситуацию в Государственном агентстве развития туризма.

В то же время там напомнили: для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Какие страны входят в "красную зону"? Странами "красной зоны" считаются те, в которых количество активных случаев заболевания COVID-19 составляет более 40 человек на 100 тысяч населения. В Украине же такой показатель по состоянию на 23 июня составляет 46,8.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дий вдома". А вот приезжие из "зеленых стран" могут находиться в Украине беспрепятственно при наличии страхового полиса.

Отметим. Вместе с Украиной в "красном списке" оказались США, Россия, ОАЭ, Франция, Канада, Сингапур. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

А вот чуть не наиболее пострадавшая от COVID-19 Италия сейчас находится в "зеленой зоне", как и соседние для Украины Польша или Румыния.



Украина в конце "красного списка" / Скриншот

Избили руководителя партии Шария

В Житомире во время конфликта в офисе партии пророссийского блогера Анатолия Шария произошла драка с применением слезоточивого газа. Инцидент произошел еще 22 июня, однако получил огласку на следующий день. Пострадал руководитель местной ячейки партии Сергей Никулин.

Подробнее Лидера партии Шария в Житомире избили, когда он брызнул газом в глаза ветерану "Азова" – видео

Как произошел конфликт

Активисты, которые являются ветеранами АТО и входили в полк "Азов", пришли в офис партии Шария, чтобы пообщаться с ее представителями. Разговор выдался горячим и перерос в спор. Когда глава областной ячейки Никулин применил против одного из мужчин слезоточивый газ, его избили.

Видео инцидента с камеры наблюдения облетело интернет.

Драка между представителем партии Шария и ветераном АТО (осторожно, сцены насилия, 18+)

На видео можно увидеть, как двое мужчин подходят к офису с символикой Партии Шария на двери, оттуда выходит мужчина в красной футболке (Никулин). Во время конфликтного общения он применяет против одного из гостей газ из баллончика. Гость бьет его рукой, Никулин падает, пытается защищаться газом, но получает еще несколько ударов руками и ногами.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, по заявлению потерпевшего открыли производство.

"По данному факту открыто уголовное производство с признаками правонарушений статьи 194 (повреждение имущества) и статьи 125 (легкие телесные повреждения). Продолжается установление причастных лиц и их место нахождения", – рассказали в пресс-службе полиции Житомирщины.