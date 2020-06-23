У Чернівецькій та Івано-Франківській областях оголосили про червоний рівень небезпеки через негоду. Людей на Буковині вже почали евакуйовувати, а на курорті "Буковель" річка затопила дорогу. Через ситуацію зі стрімким поширенням коронавірусу Україну вважають країною з "червоної зони". Лідера партії Шарія побили в Житомирі. Такими були головні новини 23 червня.
У Житомирі під час конфлікту в офісі партії проросійського блогера Анатолія Шарія сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу. Інцидент трапився ще 22 червня, однак набув розголосу наступного дня. Постраждав керівник місцевого осередку партії Сергій Нікулін.
Активісти, які є ветеранами АТО та входили до полку "Азов" прийшли в офіс партії Шарія, щоб поспілкуватися з її представниками. Розмова видалася гарячою і переросла у суперечку. Коли голова обласного осередку Нікулін застосував проти одного з чоловіків сльозогінний газ, його побили.
Відео інциденту із камери спостереження облетіло інтернет.
Бійка між представником партії Шарія та ветераном АТО (обережно, сцени насилля, 18+)
На відео можна побачити, як двоє чоловіків підходять до офісу з символікою Партії Шарія на дверях, звідти виходить чоловік у червоній футболці (Нікулін). Під час конфліктного спілкування він застосовує проти одного з гостей газ із балончика. Гість б’є його рукою, Нікулін падає, намагається захищатися газом, але отримує ще кілька ударів руками й ногами.
На місце події виїжджали працівники поліції, за заявою потерпілого відкрили провадження.
"За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження з ознаками правопорушень статті 194 (пошкодження майна) і статті 125 (легкі тілесні ушкодження). Триває встановлення причетних осіб та їхнє місце знаходження", – розповіли в пресслужбі поліції Житомирщини.