Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Негода на Буковині та Прикарпатті

Тут детальніше Прориви дамб, жертви і затоплені міста: які наслідки негоди на Заході – фото й відео

Дощі у Чернівецькій та Івано-Франківській областях не припиняються вже протягом тижня. У селах декількох районів області: гірського Вижницького, Путильського, прикордонних Глибоцькому та Герцаївському наслідки негоди відчули ще вихідними. Вода розмила дороги, зруйнувала дамбу у селі Банилів та затопила міст у Маршинцях.

Уранці 23 червня місцева влада повідомила, що пік рівня води у річках очікують ввечері 23 червня, а пізніше з'явився прогноз про ранок 24 червня.

У коментарі 24 каналу мер Чернівців Олексій Каспрук розповів, що вже почалася підготовка до евакуації місцевих мешканців із найбільш постраждалих сіл, а також частини районів Чернівців.

Працівники міської ради сповіщають мешканців тих вулиць, де є загроза підтоплення. Є домовленості з готелями про відселення людей, забезпечення питною водою. Досвід сумний є, тому діємо за алгоритмом, враховуючи попередні біди,

– розповів мер Чернівців Олексій Каспрук.

Важливо У Чернівцях готуються до евакуації через повінь: оголосили червоний рівень небезпеки

Як повідомляє "Суспільне", у Чернівецькій області вже затопило 103 будинки, понад сотню підвалів та 260 присадибних ділянок. Переселили у безпечні від повені місця 68 людей.

Затопило дорогу на Буковель

Внаслідок сильних дощів затопило трасу національного значення, що веде зі Львова до Мукачева. Автодорога була завалена деревами, камінням та брудом. Поряд тече річка Прут, тому через критичне підняття води там почало підмивати дорожнє полотно.

Ця дорога веде до гірськолижного курорту "Буковель". Тим часом на дорозі між Яремче та Микуличином стався зсув ґрунту, а в Татарові річка підмила дорогу, повідомляє "Галка". Микуличин теж затопило.