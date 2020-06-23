Укргідрометцентр оголосив у Чернівецькій області червоний рівень небезпеки. Місцева влада вже закликала бути готовими до найгіршого і попередила про можливу евакуацію мешканців із районів. До затоплення також готуються підприємці "Калинівського ринку" – одного з найбільших на Західній Україні.

Погодні умови у Чернівецькій області будуть вкрай небезпечними, повідомляє Укргідрометцентр. В області попереджають про зливу зі шквальним вітром і навіть градом.

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Негода на Буковині

У цьому регіоні вже понад тиждень вирує негода: сильні опади призвели до того, що рівень річок підіймається. Станом на ранок 23 червня в одному з сіл гірського Вижницького району – Банилові прорвало дамбу, а у селі Маршинцях, що в прикордонному з Румунією районі затопило міст.



Затоплені будинки у Банилові на Буковині

Розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів.

Попередження про евакуацію

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук у коментарі 24 каналу розповів, що місто готується до найгірших наслідків, бо вже має сумний досвід за плечима. Хоч наразі ситуація у місті нормальна, а річка Прут, яка тече в обласному центрі, у своєму руслі.

Однак, через сильні зливи, які тривають у гірській місцевості, звідки Прут бере свій початок, очікують підняття рівня води на близько 2 метри. Під вечір – о 21:00-22:00 годині очікують на серйозну хвилю, про це і попереджають місцевих мешканців.

Мер зазначає: міська влада розуміє, що буде підтоплено і житловий фонд, і найбільші ринки. Тому вже є попередні домовленості щодо евакуації людей до готелів.

Працівники міської ради сповіщають мешканців тих вулиць, де є загроза підтоплення. Є домовленості з готелями про відселення людей, забезпечення питною водою. Досвід сумний є, тому діємо за алгоритмом, враховуючи попередні біди,

– розповів мер Чернівців Олексій Каспрук.

Міський голова Чернівців про негоду на Буковині – дивіться пряме включення

За словами Каспрука, наразі працівники аварійних та комунальних служб здійснюють подворовий обхід усіх територій, які можуть постраждати внаслідок повені.

На своїй фейсбук-сторінці мер Чернівців під час прямого включення також попередив місцевих жителів про те, що варто зробити запаси питної води. Оскільки вода забруднена, вже зараз міський водоканал почав посиленно хлорувати воду.

Сьогодні вже є проблеми на водоканалі. Багато хто з мешканців вчора і сьогодні скаржився на підвищений запах хлору у воді. Це робиться з тою метою, щоб зменшити забрудненість. Бо всі ми бачимо, в якому стані знаходяться річки, тому збільшується розхід реагентів для знезараження води,

– сказав Каспрук.

Бути готовими також варто до відключення електрики, газу і свтла. Це стосується мешканців таких районів міста як Садгора, Ленківці, адже вони проживають поблизу Прута. "Населенню, що проживає на цих вулицях, необхідно підготувати речі, документи, цінності, ліки, мінімально необхідні харчі. У разі підтоплення, паводку відключити газ, електроенергію, перекрити воду, зачинити вікна та двері та взяти з собою підготовлені речі", – розповів Каспрук.

Може затопити "Калинівський ринок"

Неподалік річки Прут розташований одні з найбільших ринків на Західній Україні – комунальний "Калинівський" та приватний "Добробут". У 2008 році, коли область накрила надзвичайно потужна повінь, ринок постраждав чи ненайбільше: сотні підприємців втратили товар і зазнали збитків.

Навчені гірким досвідом, від неділі, 21 червня, люди почали вивозити товар та укрюплювати, як це можливо, свої торгові точки.

Як пише місцеве видання "АСС", наразі на Калинівському ринку багато рядів закриті. Підприємці кажуть: ще у вихідні підняли або вивезли товар, тож поки тривають дощі, не працюватимуть. Деякі магазини працюють і одночасно піднімають товар на другий рівень.

Підприємці "Калинівського ринку" у Чернівцях готуються до повені / Фото "АСС"

Місцева влада повідомляє, що також готується до затоплення комунального ринку. "Ми готуємо комунальну техніку, вже завантажені мішки з піском на машину для того, щоб у випадку чого мати можливість перекрити небезпечні ділянки", – розповів 24 каналу Олексій Каспрук.

Червоний рівень небезпеки

Через сильні дощі у Чернівецькій та Івано-Франківській областях оголосили ІІІ рівень небезпеки – червоний. Там удень 23 червня очікують на надзвичайно сильні дощі (ІІІ рівень небезпечності, червоний), тим часом на Львівщині сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий).

В Україні грози, в окремих районах град і шквали 15-20 метрів на секунду, у решті західних областей, місцями у північних та Вінницькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий).



Червоний рівень небезпеки оголосили у двох областях / Скриншот з сайту Укргідрометцентру