Укргидрометцентр объявил в Черновицкой области красный уровень опасности. Местные власти уже призвали быть готовыми к худшему и предупредили о возможной эвакуации жителей из районов. К затоплению также готовятся предприниматели "Калиновского рынка" – одного из крупнейших на Западной Украине.

Погодные условия в Черновицкой области будут крайне опасными, сообщает Укргидрометцентр. В области предупреждают о ливне со шквальным ветром и даже градом.

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Непогода на Буковине

В этом регионе уже больше недели бушует непогода: сильные осадки привели к тому, что уровень рек поднимается. По состоянию на утро 23 июня в одном из сел горного Вижницкого района – Банилове прорвало дамбу, а в селе Маршинцах в приграничном с Румынией районе затопило мост.



Затопленные дома в Банилове на Буковине

Размыты дороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах Вижницкого, Путильского и Кицманского районов.

Предупреждение об эвакуации

Мэр Черновцов Алексей Каспрук в комментарии 24 каналу рассказал, что город готовится к худшим последствиям, потому что уже есть печальный опыт за плечами. Хотя сейчас ситуация в городе нормальная, а река Прут, которая течет в областном центре, в своем русле.

Однако, из-за сильных ливней, которые продолжаются в горной местности, откуда Прут берет свое начало, ожидают поднятия уровня воды на 2 метра. Под вечер – в 21:00-22:00 ожидают серьезную волну, об этом и предупреждают местных жителей.

Мэр отмечает: городская власть понимает, что будет подтоплен и жилой фонд, и самые большие рынки. Поэтому уже есть предварительные договоренности по эвакуации людей в гостиницы.

Работники городского совета извещают жителей тех улиц, где есть угроза подтопления. Есть договоренности с отелями об отселении людей, обеспечении питьевой водой. Опыт печальный есть, поэтому действуем по алгоритму, учитывая предыдущие беды,

– рассказал мэр Черновцов Алексей Каспрук.

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По словам Каспрука, сейчас работники аварийных и коммунальных служб осуществляют подворовой обход всех территорий, которые могут пострадать в результате наводнения.

На своей странице в фейсбук мэр Черновцов во время прямого включения также предупредил местных жителей о том, что стоит сделать запасы питьевой воды. Поскольку вода загрязнена, уже сейчас городской водоканал начал усиленно хлорировать воду.

Сегодня уже есть проблемы на водоканале. Многие из жителей вчера и сегодня жаловались на повышенный запах хлора в воде. Это делается с той целью, чтобы уменьшить загрязненность. Ведь все мы видим, в каком состоянии находятся реки, поэтому увеличивается расход реагентов для обеззараживания воды,

– сказал Каспрук.

Быть готовыми также стоит к отключению электричества, газа и света. Это касается жителей таких районов города, как Садгора, Ленковцы, ведь они расположены вблизи Прута. "Населению, проживающему на этих улицах, необходимо подготовить вещи, документы, ценности, лекарства, минимально необходимые продукты. В случае подтопления, паводка отключить газ, электроэнергию, перекрыть воду, закрыть окна и двери и взять с собой подготовленные вещи", – рассказал Каспрук.

Может затопить "Калиновский рынок"

Недалеко от реки Прут расположен одни из крупнейших рынков на Западной Украине – коммунальный "Калиновский" и частный "Добробут". В 2008 году, когда область накрыло чрезвычайно мощное наводнение, рынок пострадал едва ли не больше всех: сотни предпринимателей потеряли товар и понесли убытки.

Наученные горьким опытом, с воскресенья, 21 июня, люди начали вывозить товар и укреплять, насколько это возможно, свои торговые точки.

Как пишет местное издание "АСС", сейчас на Калиновском рынке много рядов закрыты. Предприниматели говорят: еще в выходные подняли или вывезли товар, поэтому пока идут дожди, не будут работать. Некоторые магазины работают и одновременно поднимают товар на второй уровень.

Предприниматели "Калиновского рынка" в Черновцах готовятся к наводнению / Фото "АСС"

Местные власти сообщают, что также готовятся к затоплению коммунального рынка. "Мы готовим коммунальную технику, уже загружены мешки с песком в машину для того, чтобы в случае чего иметь возможность перекрыть опасные участки", – рассказал 24 каналу Алексей Каспрук.

Красный уровень опасности

Из-за сильных дождей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях объявили ІІІ уровень опасности – красный. Там днем 23 июня ожидаются очень сильные дожди (III уровень опасности, красный), тем временем на Львовщине сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый).

В Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду, в остальных западных областях, местами в северных и Винницкой областях значительные дожди (І уровень опасности, желтый).



Красный уровень опасности объявлен в двух областях / Скриншот с сайта Укргидрометцентра