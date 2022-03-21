По словам Зеленской, самое важное – знать, что с нашими защитниками и защитницами все в порядке. Главные слова теперь звучат так – "Со мной все ОК".

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"Знаю по себе, как важно получать такие сообщения от того, кто сейчас на передовой. Сегодня это действительно главные для нас слова от главных людей", – откровенно поделилась первая леди.

Это – наши ВСУ

Именно Вооруженные Силы первыми приняли удар врага, ведь Россия сначала обстреляла воинские части. Благодаря тому, что тогда наши военные не растерялись, как думали нападающие, а мгновенно дали отпор, мы продолжаем держать оборону.

Это они не допустили вражеского блицкрига, удерживают города и уничтожают колонны нападающих на подступах. Это они, прикрывая собой, выводят из-под обстрелов гражданских,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Кадровые военные, добровольцы, сотни тысяч резервистов, которые вернулись защищать Родину – все они уже стали героями. Взрослые благодарят их за каждый прожитый день и пережитую ночь. Дети – изображают их на рисунках.

Дорогие, всегда пишите близким главные слова: "Со мной все ОК". Потому что это значит – все ОК будет со всеми нами!

– обратилась Зеленская к ВСУ.

Отважные украинцы и украинки на защите Родины / Фото с телеграма Елены Зеленской

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