За словами Зеленської, найважливіше – знати, що з нашими захисниками й захисницями все гаразд. Головні слова тепер звучать так – "Зі мною все ОК".

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"Знаю по собі, як важливо отримувати такі повідомлення від того, хто зараз на передовій. Нині це справді головні для нас слова від головних людей", – відверто поділилася перша леді.

Це – наші ЗСУ

Саме Збройні Сили України першими прийняли удар ворога, адже Росія спочатку обстріляла військові частини. Завдяки тому, що тоді наші військові не розгубилися, як думали нападники, а миттєво дали відсіч, ми зараз продовжуємо тримати оборону.

Це вони не допустили ворожого бліцкригу, утримують міста та знищують колони нападників на підступах. Це вони, прикриваючи собою, виводять з-під обстрілів цивільних,

– підкреслила Олена Зеленська.

Кадрові військові, добровольці, сотні тисяч резервістів, які повернулися захищати Батьківщину, – усі вони вже стали героями. Дорослі дякують їм за кожен прожитий день та пережиту ніч. Діти – зображають їх на малюнках.

Дорогі, завжди пишіть близьким головні слова: "Зі мною все ОК". Бо це означає – все ОК буде з усіма нами!

– звернулася Зеленська до ЗСУ.

Відважні українці та українки на захисті Батьківщини / Фото з телеграму Олени Зеленської

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