Вопрос переговоров также не сходит с повестки дня мировых СМИ, хотя общая риторика западных лидеров становится все более бескомпромиссной по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Все отмечают необходимость мира, но идти на уступки Кремлю, похоже, не собираются. 24 канал проанализировал главные темы недели в западных СМИ.

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На Западе все еще хотят сохранить лицо Путину?

"Путин не должен победить, но Украина должна победить не слишком сильно". С таким заголовком вышла статья в журнале Time. В ней эксперт международной политики и безопасности Иосиф Йоффе разбирает основные опасения Запада относительно окончания войны в Украине. По его мнению, после освобождения Херсона отношение Запада к ходу войны может измениться.

Автор отмечает, что сегодня Украина полностью доминирует на фронте, но зависимость нашей страны от западных поставок может оказать сильное влияние на дальнейшее течение боевых действий. В ноябре советник президента США по Нацбезопасности Джейк Салливан встретился с Николаем Патрушевым для "конфиденциального разговора", а затем якобы передал определенные сигналы Киеву.



Визит Джейка Салливана в Киев / фото Офиса Президента

Официально Салливан и Патрушев обсуждали ядерную риторику России, которой точно не место в этой войне, о чем Россию предупредили со стороны Китая. Впрочем, по мнению Time, обсуждать могли и некоторые компромиссы, на которые мог бы пойти Байден после освобождения Херсона. В Time подчеркивают, что вероятность применения ядерного оружия достаточно невелика, особенно учитывая данные разведки, однако проверять решительность Путина в этом вопросе никто не хочет.

Союзники Украины хотят не допустить роста реваншизма со стороны России, поэтому могут активнее склонять Украину к переговорам. Впрочем, как отмечают в статье, условия для начала этих переговоров пока неясны.

Отдавать Путину новые захваченные территории – это фактически подыгрывать его амбициям, которые российский диктатор может начать воплощать с новой силой после условного затишья. Второй вариант относительно "разделения" Украины по линии 24 февраля также видится проигрышем Запада и попыткой повторить раздел Чехословакии с целью успокоения Гитлера.

Путин уже показал свою несостоятельность идти на компромиссы еще со времен войны на Донбассе. Россия тогда обязалась отвести тяжелую технику и артиллерию от линии разграничения, но этого не было сделано. Даже наоборот, Путин все это время продолжал обстрелы и русификацию Донбасса, а затем пошел на полномасштабное вторжение в Украину.

Вопрос поставок оружия на сегодняшний день непоколебим. Запад не может прекратить поставки в Украину, чтобы уменьшить условную эскалацию, ведь это только подыграло бы амбициям Путина и позволило ему безнаказанно продолжать свою захватническую войну. Таким образом, Запад сегодня не видит идеального для себя варианта, который обеспечил бы поражение России и не привел к глобальной эскалации.

При этом в Time считают, что Путин точно должен потерпеть поражение на Донбассе. Запад поможет Украине оттеснить российские войска со всей территории Донецкой и Луганской областей, чтобы окончательно разбить уверенность Путина в своих будущих планах по возобновлению сфер влияния и возрождению советской империи.

Дело не в том, чтобы свергнуть Путина, что может сделать только его собственный народ. Дело в том, чтобы он отрезвел и удержался от авантюризма в долгосрочной перспективе,

– отмечает Йоффе.

Закрепление достижений России на других территориях Украины лишь подбодрило бы Путина. Запад не может позволить себе идти на уступки, ведь победа России фактически дала бы карт-бланш таким странам, как Иран и Китай.

США обеспечат Украине энергетический ленд-лиз

Пока решается, как будет выглядеть поражение России, Запад хочет обеспечить защиту гражданского населения Украины от постоянных террористических атак со стороны России. Издание The New York Times пишет, что США обещают выделить 53 миллиона долларов на восстановление электросети Украины.

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Американцы надеются, что такой жест побудит союзников совершить аналогичные пожертвования во избежание сильных перебоев в электросетях Украины холодной зимой. Этот вопрос подняли во время заседания стран-членов НАТО в Бухаресте, где, к слову, все согласились с тем, что Украина должна вступить в Альянс после завершения войны.

Основной темой обсуждений в контексте подготовки Украины к зиме стали не только танки, артиллерия и ПВО. Речь шла также и о генераторах, трансформаторах и других принадлежностях, которые бы помогли справиться с причиненным российскими атаками вредом.

Это оборудование будет доставлено в Украину в экстренном порядке, чтобы помочь украинцам пережить зиму,

– говорится в заявлении Государственного департамента.

Обратите внимание! По сегодняшним оценкам США, повреждено около 25-30% украинской электросети, но официальные лица в Украине называют даже большие цифры. Соединенные Штаты еще в апреле создали Контактную группу по обороне Украины с целью отражения атаки России, к которой присоединились и другие союзники.

Сегодня американцы хотят сделать что-нибудь похожее, но для защиты инфраструктуры Украины. Впервые этот вопрос подняли на встрече глав МИД стран Великой Семерки, но уже в декабре энергетическая "контактная группа" может встретиться в Париже. Необходимость такой помощи подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который также присутствовал в Бухаресте и принимал участие в заседании НАТО.

Когда у нас будут трансформаторы и генераторы, мы сможем восстановить нашу энергосистему и обеспечить людям достойные условия жизни, которых их пытается лишить президент Путин,

– заявил Дмитрий Кулеба.



Встреча Дмитрия Кулебы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом / Фото МИД Украины

Кулеба также подчеркнул необходимость усилить украинскую противовоздушную оборону, ведь атаки России будут продолжаться и дальше. Это реальность, с которой Украине сегодня приходится жить.

Россия перешла к прямому террору мирного населения, чтобы подорвать дух украинцев и заставить нашу страну идти на уступки. Кремль начал это делать сразу после столкновения с позорными поражениями на поле боя, а российские войска были вынуждены отступать.

Похоже, что удары Путина по гражданской инфраструктуре стали его последним аргументом, после того как ядерные угрозы показали свою недееспособность, а сам Путин получил четкие сигналы относительно необходимости уменьшения ядерной риторики даже от своих ближайших партнеров.

Российская верхушка обсуждала ядерный удар по Украине

Издание Newsweek написало о письмах информатора из ФСБ России, датированных 17, 21 марта и 12 апреля. В этих письмах был описан гнев и недовольство, бушующее внутри российской спецслужбы из-за войны. Они также показывают определенный уровень раскола внутри высших властных кругов России.

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Обратите внимание! В электронном письме от 17 марта, написанном лишь через несколько недель после начала войны, информатор сообщил, что хотя война с Украиной была "где-то вне логики и здравого смысла", в ФСБ, при этом, надеялись, что "не будет наделана откровенная ерунда" – имея в виду использование ядерного оружия.

Неназванный ФСБшник подчеркнул, что этот вариант действительно обсуждался, хотя вероятность его реализации была крайне низкой. Во-первых, вряд ли такой приказ был исполнен на всех необходимых уровнях, а во-вторых, даже если бы этот ядерный удар произошел, это было бы одновременным и мощным ударом по самой России и привело бы к непредсказуемым последствиям.

Внутри Кремля подобный шаг начали считать признанием поражения России в войне, особенно в глазах противников и нейтральных стран. Ядерный удар стал бы демонстрацией слабости России и несостоятельности "второй армии мира" достичь хоть каких-либо успехов на поле боя.

Информатор издания также указал на то, что у Кремля нет реальной стратегии в этой войне, а Путин ставит политические цели выше военной, экономической или социальной необходимости.

У нас нет стратегии. Еще две недели назад была надежда, что нынешний кризис заставит высшее руководство страны сделать ответственный шаг назад, оценить ситуацию и искать реальные пути выхода из сложившейся ситуации,

– написал информатор.

Западные аналитики сходятся во мнении, что Путин сегодня отчаянно ищет способы перевернуть ход войны, и когда Украина дойдет до Крыма, Путин вероятно вовсю раскрутит свою ядерную риторику.

В общем, Путин действительно может приказать нанести ядерный удар, особенно если мобилизация не поможет хоть как-то удержать фронт. Впрочем, учитывая ситуацию внутри Кремля, этот приказ может быть не выполнен, что повлечет за собой мощный хаос внутри всей вертикали власти в России.

Страна-террорист рассылает "бомбы" в посольства

На этой неделе множество украинских посольств в Европе получили "кровавые" письма с угрозами, а иногда даже со взрывчаткой, пишет The Washington Post. Министерство иностранных дел Украины назвало это "хорошо спланированной" кампанией запугивания и террора.

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Пакет, который прислали в посольство Украины в Мадриде

Во многих из таких писем были даже окровавленные части животных: глаза или кожа. При этом, в некоторых случаях приходилось эвакуировать целые кварталы вокруг посольств, ведь там могли быть и взрывные устройства.

Взрывчатка не стала исключением – посольство Украины в Испании получило такой сверток, в результате чего пострадал один из местных сотрудников. Взрывчатку также направили в посольство США в Мадриде, но там обошлось без пострадавших, письмо было выведено из строя в результате контролируемого взрыва.

Письма со взрывчаткой также послали премьер-министру и министерству обороны Испании, очевидно, с целью запугивания руководства страны.

На уровне европейских лидеров сегодня идет обсуждение причастности России к такой форме террора дипломатов. Они считают, что эти письма действительно "могут быть связаны с вторжением России в Украину".

Спецслужбы Испании сообщают, что все письма были отправлены внутри страны, но предупредили, что расследование все еще продолжается. Впоследствии глава Минобороны Испании подтвердила, что эти угрозы никак не повлияют на помощь Украине в войне.