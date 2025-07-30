Сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в интервью "BBC-Украина".

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Первое задание

По словам Шмыгаля, сейчас продолжается аудит 28 соглашений по безопасности, заключенных Украиной, а также договоренностей, достигнутых во время встреч в формате "Рамштайн".

Соответственно, смотрим, что есть у нас с точки зрения оружия, международной военной помощи и средств на этот и на следующий год. Это основной элемент,

– заявил глава Минобороны.

Вторая задача

Министр также формирует концепцию механизма привлечения средств, ресурсов и вооружения в пределах 5% взноса в НАТО со стороны партнеров. Задача – привлечение международного финансирования и помощь по безопасности.

Третья задача

Зеленский публично поставил задачу увеличить до 50% объем производства украинского вооружения – от дронов-перехватчиков до артиллерии и бронированных автомобилей.

Здесь очень важно понимать, что на закупку оружия Украина тратит собственные средства, которые заложены в бюджете на сектор безопасности и обороны, это около 700 миллиардов гривен. Дополнительно мы приблизили еще около 300 млрд, то есть почти триллион,

– заявил Шмыгаль.

По его словам, сейчас около 40% вооружения закупается у украинских производителей. Президент поставил задачу увеличить объемы заказов на 10% до конца года.

Четвертая задача

Одним из приоритетов является создание Defence City – новой экосистемы для оборонных технологий. По словам Шмыгаля, это позволит масштабировать украинское производство оружия, особенно в сотрудничестве с партнерами.

Совместные предприятия за рубежом

Шмыгаль объяснил, что заводы ВПК на территории союзников будут в безопасности от российских атак, а произведенная продукция будет поставляться Украине полностью или в определенном максимальном проценте.

"Мы можем говорить о том, что, например, 80% произведенного передается Украине, 20% ставится на склады страны расположения предприятия. Это может быть такой договоренностью win-win", – объяснил министр.

Напомним, по словам Шмыгаля, Украина очень близка к тому, чтобы иметь собственную баллистику. Однако министр не раскрыл никаких подробностей.