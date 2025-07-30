Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля в інтерв'ю "BBC-Україна".

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Перше завдання

За словами Шмигаля, наразі триває аудит 28 безпекових угод, укладених Україною, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у форматі "Рамштайн".

Відповідно, дивимося, що є в нас з точки зору зброї, міжнародної військової допомоги і коштів на цей і на наступний рік. Це основний елемент,

– заявив очільник Міноборони.

Друге завдання

Міністр також формує концепцію механізму залучення коштів, ресурсів і озброєння в межах 5% внеску в НАТО з боку партнерів. Завдання – залучення міжнародного фінансування і безпекова допомога.

Третє завдання

Зеленський публічно поставив завдання збільшити до 50% обсяг виробництва українського озброєння – від дронів-перехоплювачів до артилерії та броньованих автомобілів.

Тут дуже важливо розуміти, що на закупівлю зброї Україна витрачає власні кошти, які закладені в бюджеті на сектор безпеки і оборони, це близько 700 мільярдів гривень. Додатково ми наблизили ще близько 300 млрд, тобто майже трильйон,

– заявив Шмигаль.

За його словами, наразі близько 40% озброєння закуповується в українських виробників. Президент поставив завдання збільшити обсяги замовлень на 10% до кінця року.

Четверте завдання

Одним із пріоритетів є створення Defence City – нової екосистеми для оборонних технологій. За словами Шмигаля, це дозволить масштабувати українське виробництво зброї, особливо у співпраці з партнерами.

Спільні підприємства за кордоном

Шмигаль пояснив, що заводи ВПК на території союзників будуть у безпеці від російських атак, а вироблена продукція постачатиметься Україні повністю або в певному максимальному відсотку.

"Ми можемо говорити про те, що, наприклад, 80% виробленого передається Україні, 20% ставиться на склади країни розташування підприємства. Це може бути такою домовленістю win-win", – пояснив міністр.

Нагадаємо, за словами Шмигаля, Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Однак міністр не розкрив жодних подробиць.